Campamentos
Forcarei refuerza la conciliación con apoyo del Plan Corresponsables
El delegado territorial visita el campamento municipal financiado por la Xunta y destaca su utilidad para las familias
El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández, visitó este martes el campamento de conciliación de Forcarei, una iniciativa financiada a través del Plan Corresponsables para favorecer la conciliación de la vida familiar, personal y laboral. Durante la visita destacó la importancia de estos programas, que ofrecen a los menores una alternativa de ocio durante las vacaciones mientras facilitan la organización de las familias. Fernández recordó que la Xunta destina este año 7,4 millones de euros a iniciativas de conciliación en Galicia.
En la provincia de Pontevedra, una treintena de concellos, entre ellos Forcarei, reciben cerca de un millón de euros para desarrollar campamentos, servicios de atención a menores, programas madrugadores y otras actividades que favorecen la socialización infantil y apoyan a las familias.
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