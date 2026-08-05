Forcarei refuerza la conciliación con apoyo del Plan Corresponsables

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández, visitó este martes el campamento de conciliación de Forcarei, una iniciativa financiada a través del Plan Corresponsables para favorecer la conciliación de la vida familiar, personal y laboral. Durante la visita destacó la importancia de estos programas, que ofrecen a los menores una alternativa de ocio durante las vacaciones mientras facilitan la organización de las familias. Fernández recordó que la Xunta destina este año 7,4 millones de euros a iniciativas de conciliación en Galicia.

Pablo Fernández y Belén Cachafeiro, durante la visita al campamento de conciliación de Forcarei. / FDV_Externas

En la provincia de Pontevedra, una treintena de concellos, entre ellos Forcarei, reciben cerca de un millón de euros para desarrollar campamentos, servicios de atención a menores, programas madrugadores y otras actividades que favorecen la socialización infantil y apoyan a las familias.