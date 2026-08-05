A Estrada supera los 2 millones de inversión en la renovación de la red viaria rural en un año

El Concello de A Estrada acaba de completar una nueva fase de su plan de mejora de la red viaria rural, una actuación que eleva a más de dos millones de euros la inversión realizada durante el último año entre campañas de asfaltado y trabajos de reparación del firme. Gracias a estas actuaciones se han acondicionado 75 carreteras municipales distribuidas por 33 parroquias, además de desarrollarse un plan de bacheo que alcanzó cerca de 200 infraestructuras.

El municipio dispone de una de las redes de carreteras municipales más extensas de Galicia, con más de 2.000 kilómetros de titularidad local. Esta realidad obliga al gobierno estradense a planificar las intervenciones de forma progresiva, priorizando aquellas vías que presentan un mayor deterioro o que registran un uso más intenso por parte de vecinos, explotaciones agrarias y servicios públicos.

La campaña finalizada este mismo martes supuso una inversión cercana a los 800.000 euros y permitió actuar sobre 40 carreteras situadas en 23 parroquias. Las obras llegaron a Toedo, San Pedro y San Tomé de Ancorados, Callobre, Guimarei, Santo André y San Xiao de Vea, Aguións, Vinseiro, Matalobos, Remesar, Santeles, Berres, Orazo, Arnois, Loimil, Rubín, Cora, Lagartóns, Codeseda, Nigoi, San Miguel de Castro y San Miguel de Barcala, mejorando la comunicación entre distintos núcleos de población.

Los trabajos consistieron principalmente en la renovación del pavimento de carreteras que soportan un importante tránsito diario y que, en muchos casos, constituyen el único acceso a viviendas, explotaciones agrícolas y ganaderas o pequeñas empresas. Con estas intervenciones se incrementa la seguridad vial, se mejora la comodidad de la circulación y se facilita la movilidad de los vecinos, además de optimizar la conexión entre aldeas y parroquias.

El alcalde, Gonzalo Louzao, avanzó que el Concello ya tiene preparada una nueva fase del plan de asfaltados rurales, cuyos detalles se presentarán en los próximos días. Según explicó, el próximo paquete de actuaciones contará con una inversión todavía superior a la destinada a esta campaña y se complementará con un programa específico para actuar sobre distintas calles del casco urbano, con el objetivo de seguir mejorando el estado general de la red viaria municipal.

Compromiso

Louzao incidió en que la mejora de las carreteras continuará siendo una de las prioridades del mandato municipal. Reconoció que un ayuntamiento con la dimensión territorial de A Estrada presenta numerosas necesidades y que resulta imposible atender todas las demandas de forma simultánea. Por ello, insistió en que el gobierno seguirá ejecutando actuaciones por fases, atendiendo a criterios técnicos y de prioridad, al tiempo que agradeció la paciencia y comprensión de los vecinos mientras llegan las mejoras a cada parroquia. En este sentido, aseguró: «Temos que ir por fases e programando en función das necesidades e prioridades, pero todas chegarán». De este modo, el ejecutivo local reafirma su compromiso de continuar ampliando las inversiones para modernizar la red de comunicaciones del municipio.