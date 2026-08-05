A Estrada y Sergas destinan 154.122 euros al centro de salud de Oca

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, y el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, formalizaron este miércoles el convenio de colaboración que permitirá acometer la reforma integral del centro de salud de Oca, una actuación considerada prioritaria para mejorar las condiciones de este equipamiento sanitario. El proyecto supondrá una inversión total de 154.112,02 euros, destinada a modernizar las instalaciones y corregir las principales deficiencias detectadas en el edificio.

El acuerdo refleja la colaboración entre el Concello da Estrada y el Servizo Galego de Saúde (Sergas) para renovar uno de los tres centros de salud periféricos del municipio. La actuación será sufragada de forma conjunta por ambas administraciones, que asumirán el 50% del coste. Tanto el Concello como el Sergas aportarán 77.056,01 euros, una financiación compartida con la que se pretende garantizar unas instalaciones más seguras, eficientes y adaptadas a las necesidades asistenciales de los vecinos.

Aspecto que presenta el interior antes de ejecutarse las obras de reforma. / Bernabé / Javier Lalín / FDV

Las obras responden al informe técnico elaborado por el Sergas, que detectó diferentes problemas estructurales. Entre las actuaciones previstas figura la sustitución completa de la cubierta, incorporando un nuevo sistema de impermeabilización, aislamiento térmico y teja cerámica. También se renovarán los canalones, las bajantes y se instalará un nuevo lucernario para eliminar las filtraciones existentes, una de las principales incidencias del inmueble.

El proyecto contempla además la renovación de los falsos techos, el pintado interior del edificio y la sustitución de las tuberías de agua caliente sanitaria y calefacción por un sistema más eficiente y duradero. Asimismo, se trasladará el rack de comunicaciones a la zona de administración, con el objetivo de reforzar la seguridad de la infraestructura tecnológica y reducir el riesgo de averías o incendios. Ambas administraciones destacaron que la intervención permitirá resolver problemas de humedades y deterioro, mejorando tanto las condiciones de trabajo del personal sanitario como la atención prestada a los usuarios. El Concello será el encargado de licitar, contratar y ejecutar las obras, mientras el Sergas coordinará las actuaciones para garantizar la continuidad del servicio sanitario.

Botica anexa

Durante la visita, Gonzalo Louzao recordó que el Concello mantiene su defensa de la apertura de la botica anexa de Oca, cuya autorización fue recurrida por el titular de otra farmacia. El regidor reiteró que este servicio resulta necesario para atender a las parroquias de Oca, Loimil, Orazo, Riobó, Berres y San Miguel de Castro, debido a la distancia hasta la farmacia más cercana y a la falta de transporte público regular en la zona.