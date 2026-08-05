A Estrada, Lalín y Silleda elevan la donación de sangre muy por encima de la media gallega

La sangre sigue sin poder fabricarse y el interior pontevedrés volvió a responder en 2025 con cifras especialmente altas en sus principales cabeceras. Los seis concellos de Deza y Tabeirós-Terra de Montes con datos de donación del pasado año —A Estrada, Agolada, Lalín, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces— sumaron 3.089 donaciones de sangre, 152 más que en 2024 si se comparan esos mismos municipios, pues entonces también figuraba Forcarei. El balance confirma el peso solidario de la zona, con tres concellos claramente por encima de la media gallega: A Estrada, Lalín y Silleda.

La capital de Tabeirós volvió a situarse al frente, con 1.264 donaciones en 2025 y una tasa de 63 por cada mil habitantes. Supone una ligera mejora respecto a las 1.217 aportaciones y la tasa de 60 registradas en 2024. El municipio estradense queda así 24 puntos por encima de la media gallega, situada en 39 donaciones por cada mil habitantes y año, y también muy por encima de la media estatal de los últimos ejercicios.

Lalín fue el concello que más aumentó en números absolutos. Pasó de 995 donaciones en 2024 a 1.118 en 2025, con una tasa de 55 por mil habitantes. El incremento, de 123 aportaciones, refuerza su papel como uno de los puntos más participativos de la provincia. La comarca dezana cuenta con otro registro destacado en Silleda, que alcanzó las 499 donaciones y una tasa de 56 por mil. Aunque baja ligeramente respecto a las 513 del año anterior, mantiene un índice muy superior al promedio gallego.

La otra cara de la estadística aparece en los municipios de menor tamaño. Vila de Cruces mejoró hasta las 132 donaciones, con una tasa de 27 por mil habitantes, frente a las 111 de 2024. Agolada registró 45 aportaciones, con una tasa de 20 por mil, y Rodeiro cerró el balance con 31 donaciones y una tasa de 14 por mil. En estos concellos, la menor población, la dispersión y la disponibilidad de visitas de la unidad móvil condicionan más la evolución anual.

De hecho, el balance de 2025 no incluye visitas a Forcarei ni a Dozón, por lo que la comparación territorial completa con el ejercicio anterior queda limitada. En 2024, el conjunto de ambas comarcas había sumado 2.953 donaciones, con A Estrada y Silleda entonces al frente en tasa, con 60 y 58 aportaciones por cada mil habitantes, respectivamente, y Lalín en 49.

Una campaña de verano con terraza simulada

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) impulsa una campaña especial de verano reforzando su presencia en los concellos gallegos bajo el lema Un alento de vida. La iniciativa incluye el montaje de una terraza simulada junto a la unidad móvil, con la que la agencia busca acercar la donación a la ciudadanía en un contexto más visible y amable. Así aconteció, por ejemplo, el 3 de julio en Lalín y el 31 de julio en A Estrada.

En la comarca, la campaña recaló ayer en Silleda y continuará esta semana en Lalín, donde la unidad móvil de ADOS se instalará en la Praza da Igrexa el jueves 6, de 16.00 a 21.00 horas; el viernes 7, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00; y el sábado 8, de 10.00 a 14.30. Después se desplazará a Rodeiro el martes 11 de agosto, con atención de 10.15 a 14.30 horas en la travesía Carretera de Río con Gumersindo Areán, cerca del consistorio. Podrán donar las personas mayores de 18 años, con más de 50 kilos y DNI.

El verano es, según ADOS, una de las épocas más complicadas para mantener las reservas de sangre, por el aumento de desplazamientos, las vacaciones y el cierre de espacios habituales de captación, como centros educativos o universitarios. La campaña, activa entre el 15 de junio y el 31 de agosto, prevé desplazamientos de unidades móviles a más de 170 concellos gallegos y alrededor de 800 visitas para facilitar la donación en ciudades, villas y parroquias.

El objetivo autonómico es superar las 20.000 donaciones durante el verano para atender a unos 6.500 pacientes que necesitan componentes sanguíneos. ADOS recuerda que los hospitales gallegos precisan más de 400 donaciones diarias para garantizar la actividad asistencial, hacer frente a urgencias, intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, trasplantes o procesos hematológicos.

La necesidad es constante porque cada donación se separa en tres componentes —glóbulos rojos, plasma y plaquetas— y cada uno tiene una utilidad y una duración diferente. Los glóbulos rojos se emplean en cirugías, trasplantes o hemorragias y duran hasta 42 días; el plasma puede conservarse hasta dos años; y las plaquetas, utilizadas en enfermos con cáncer, leucemia, linfoma o trasplantes de médula ósea, solo duran siete días.

Galicia, tercera en tasa; Salceda, líder provincial

Galicia cerró 2025 con 105.337 donaciones de sangre, de ellas 99.832 de sangre total y 5.505 por aféresis, y una tasa de 39 aportaciones por cada mil habitantes. La comunidad se mantiene entre las más solidarias de España, con cinco puntos más que la media estatal y como tercera autonomía en índice de donación, según los datos facilitados por ADOS.

La provincia de Pontevedra alcanzó 39.194 donaciones y una tasa de 41 por mil habitantes, solo por detrás de A Coruña, que lideró Galicia con 49.660 donaciones y una tasa de 44. Lugo registró 8.074 aportaciones y Ourense, 8.409, con tasas de 25 y 28, respectivamente. En el ámbito municipal, el mayor índice de la provincia pontevedresa correspondió a Salceda de Caselas, con 77 donaciones por mil habitantes.

En Galicia donaron sangre 73.317 personas en 2025. De ellas, el 65 % lo hizo una vez a lo largo del año y el 35 % realizó dos o más donaciones. El balance autonómico recoge además 9.275 nuevos donantes, un 12,65 % del total, un dato que la Consellería de Sanidade vincula al trabajo de sensibilización en centros educativos y universitarios.

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La mayor parte de las donaciones se siguen recogiendo fuera de los puntos fijos. Las unidades móviles concentraron el 86,3 % de las aportaciones en Galicia, frente al 13,7 % de los locales de donación de las siete grandes ciudades. De ahí la importancia de las campañas en concellos como los de Deza y Tabeirós, donde la respuesta vecinal depende en buena medida de la llegada periódica del autobús de ADOS.