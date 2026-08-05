Fiestas
Escuadro, Larazo y Ramil enlazan romerías esta semana
La parroquia silledense celebra el San Salvador; la cruceña, su Festa do Emigrante; y la de Agolada, la Festa da Cabra
Redacción
Las celebraciones festivas se sucederán esta semana en distintas parroquias de Deza. Es el caso de Escuadro (Silleda), Larazo (Vila de Cruces) y Ramil (Agolada).
Escuadro abrirá el programa el jueves 6 de agosto con la fiesta en honor a San Salvador. La jornada incluirá misa solemne cantada con procesión a las 13.00 horas, sesión vermú con la orquesta Fuego y, por la noche, verbena con el dúo Punto Zero y la propia orquesta Fuego. El viernes 7 será el turno de la Virxe do Carme, también con misa solemne a las 13.00 horas, sesión vermú y procesión a cargo de la charanga Os Atrevidos, que repetirá en la verbena junto a la orquesta Los Coleguitas.
Larazo celebrará el jueves 6 la XLV Festa do Emigrante. La programación comenzará con misa a las 13.00 horas y sesión vermú con la orquesta D’Noche. Por la tarde habrá juegos tradicionales con Sororas, de 16.30 a 18.30 horas; tardeo con la charanga Os Kokakolas desde las 17.00, y actuación de la humorista Leti da Taberna de 18.30 a 19.30. Por la noche, gran verbena con D’Noche y Gran Parada, además de pulpeiro y cantina de la comisión.
La agenda se completará el domingo 9 en Ramil, con la Festa da Cabra 2026 en honor a la Virxe do Carme. A partir de las 11.00 horas habrá pasacalles con Charangaleña Verde. La misa solemne será a las 13.00 horas y la sesión vermú y la verbena estarán amenizadas por el Trío Manhattan.
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