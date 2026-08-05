Música
La discográfica Xonix Records de A Bandeira triunfa en los Premios Latino
Redacción
La discográfica Xonix Records nacida en A Bandeira, consolidada como el sello de referencia para el rock, metal y punk de Galicia, Canarias y Castilla La Mancha acaba de ser reconocida con dos galardones de los Premios Latino 2026. Un certamen que reconoce a los mayores talentos musicales en España e Hispanoamérica.
El sello gallego se ha llevado el premio Talento Latino a la Mejor Mezcla Musical en Canción Rock, que recayó en manos de Lolo Arincón, productor e ingeniero de Xonix Records. Arrincón ha sido premiado por su gran trabajo en el tema Encrucijada, corte estrella de la banda de rock progresivo de Lanzarote Óxido.
Por otra parte, el talento autóctono gallego también brilló con luz propia gracias al artista Xonqui, quien se alzó con el galardón a la Mejor Composición Indie, gracias a la frescura y originalidad de su propuesta. En esta obra premiada, Lolo Arincón volvió a ser una pieza fundamental al asumir los roles de productos, arreglista e ingeniero de sonido.
Este éxito en los Premio Latino 2026 no es el único que ha tenido la discográfica en este año. La figura de Arincón ha sido respaldada por la industria musical española al recibir la nominación a Mejor Productor tanto en los Premios de la Música Independiente como en los prestigiosos Premios de la Academia de la Música de España.
Por otro lado, la banda lanzaroteña Óxido cosechó el mismo reconocimiento por su trabajo, situándose en la élite del rock nacional tras ser nominados a Mejor Canción Rock en los Premios MIN y contar con la nominación en los Premios de la Academia de la Música de España.
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