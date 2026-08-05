Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda en GaliciaAgresión AldánCamión con narcolanchaFichajes CeltaDescenso MarisquiñoEntradas Viva SueciaEclipse en Galicia
instagramlinkedin

Maquinaria municipal

Cruces compra un nuevo remolque por 29.600 euros

Luis Taboada y Juan Carlos Rodríguez, junto al remolque.

Luis Taboada y Juan Carlos Rodríguez, junto al remolque.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Vila de Cruces

El Concello de Vila de Cruces adquirió un nuevo remolque destinado al servicio municipal de Vías e Obras y con el que esta área podrá llevar a cabo labores de mantenimiento y conservación de las infraestructuras locales. Cruces ya compró semanas atrás un tractor y, con esta ampliación de su parque, reducirá los tiempos de intervención. El remolque costó 29.645 euros, que se cubren de forma íntegra con fondos municipales.

Añádenos en Google
Tracking Pixel Contents