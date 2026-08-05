Maquinaria municipal
Cruces compra un nuevo remolque por 29.600 euros
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Redacción
Vila de Cruces
El Concello de Vila de Cruces adquirió un nuevo remolque destinado al servicio municipal de Vías e Obras y con el que esta área podrá llevar a cabo labores de mantenimiento y conservación de las infraestructuras locales. Cruces ya compró semanas atrás un tractor y, con esta ampliación de su parque, reducirá los tiempos de intervención. El remolque costó 29.645 euros, que se cubren de forma íntegra con fondos municipales.
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