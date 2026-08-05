Carlota López acerca la inteligencia artificial desde A Estrada

Con 23 años, Carlota López Carracedo ha convertido una inquietud personal en un proyecto empresarial con vocación de futuro. Desde A Estrada impulsa Kairas, una iniciativa especializada en aplicar la inteligencia artificial y la automatización al día a día de pequeñas y medianas empresas. Su propuesta se aleja de los grandes discursos tecnológicos para centrarse en algo mucho más cercano: ofrecer soluciones prácticas que permitan ahorrar tiempo, optimizar procesos y facilitar el trabajo cotidiano de los negocios. Para ella, la tecnología solo tiene sentido cuando responde a una necesidad real y aporta un beneficio tangible.

El origen del proyecto se remonta a su etapa universitaria. Fue durante esos años cuando comenzó a interesarse por las posibilidades que ofrecía la inteligencia artificial, un ámbito que decidió explorar por iniciativa propia. Desde entonces, gran parte de su preparación ha sido autodidacta, complementada con una formación continua para mantenerse al día en un sector que evoluciona a gran velocidad. "Siempre fui una persona que intentaba buscar la manera de hacer las cosas más rápido y mejor", explica. Esa búsqueda constante de eficiencia terminó convirtiéndose en la filosofía que hoy define a Kairas.

«La inteligencia artificial no sustituye personas; elimina tareas repetitivas y permite trabajar mucho mejor»

Aunque la inteligencia artificial sea la base de su actividad, Carlota insiste en que nunca la plantea como un fin en sí mismo. Antes de recomendar cualquier herramienta, analiza el funcionamiento de cada empresa, estudia cómo se organizan sus procesos y detecta qué tareas consumen más tiempo y pueden automatizarse. Solo después decide si la automatización puede aportar una mejora real o si existen otras alternativas más adecuadas. Su prioridad, asegura, es resolver problemas concretos y no incorporar tecnología simplemente porque sea una tendencia.

Ese modo de trabajar hace que prácticamente cada proyecto sea diferente. Cada empresa presenta una realidad distinta, utiliza aplicaciones específicas y organiza sus procesos de una forma particular. Por ello, buena parte de las soluciones que desarrolla son totalmente personalizadas. Existen herramientas que pueden adaptarse a varios clientes, como asistentes conversacionales para WhatsApp, automatización de correos electrónicos o gestión de facturación, pero siempre se configuran en función de las necesidades de cada negocio y nunca siguiendo un modelo estándar.

Los primeros meses de actividad también le han permitido comprobar que las necesidades de digitalización no dependen tanto del tamaño de la empresa como de su organización interna. Clínicas, gimnasios, academias, talleres o pequeños comercios comparten con frecuencia problemas similares: exceso de tareas administrativas, información repartida entre diferentes plataformas o procesos repetitivos que consumen una parte importante de la jornada laboral. Precisamente ahí es donde Kairas busca aportar valor, liberando tiempo para que los profesionales puedan concentrarse en las tareas que realmente contribuyen al crecimiento de su negocio.

Otro de los obstáculos con los que se encuentra es el desconocimiento que todavía existe alrededor de estas herramientas. Muchas personas identifican la inteligencia artificial exclusivamente con ChatGPT, cuando en realidad sus aplicaciones abarcan ámbitos muy diversos. "La mayoría de la gente no sabe muy bien cómo la inteligencia artificial puede ayudar realmente a su negocio", señala. Sin embargo, asegura que esa percepción suele cambiar cuando los empresarios conocen ejemplos reales y descubren que existen soluciones adaptadas a las necesidades concretas de su actividad.

«No puedo aplicar soluciones iguales porque cada empresa trabaja de una forma diferente»

Carlota tampoco comparte los mensajes más alarmistas sobre el futuro del empleo. En su opinión, la inteligencia artificial no llega para sustituir a las personas, sino para transformar la manera en la que se desarrolla parte del trabajo diario. Considera que ocurrirá algo similar a lo que sucedió con Internet, una herramienta que cambió profundamente la forma de trabajar sin eliminar el valor del conocimiento humano. Por eso defiende que el mayor potencial de esta tecnología reside en eliminar tareas repetitivas y permitir que las personas dediquen más tiempo a funciones que requieren creatividad, criterio o trato directo con los clientes.

Emprender

La joven emprendedora afronta el futuro con ilusión y prudencia. Su objetivo pasa por consolidar Kairas como un referente en la optimización de procesos para pequeñas y medianas empresas, especialmente en Galicia, creciendo paso a paso y construyendo una base sólida de clientes satisfechos. No busca expandirse a cualquier precio, sino demostrar con resultados que la inteligencia artificial puede convertirse en una aliada útil para cualquier negocio. Al mismo tiempo, anima a otros jóvenes a dar el paso de emprender. Reconoce que el miedo siempre está presente, pero considera que también forma parte del aprendizaje y del camino para construir un proyecto propio.