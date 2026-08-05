Entre cañas y baquetas: la música inunda Lalín y Merza

La previsión de lluvia provocó que la primera actuación de la tercera jornada del Galicia Clarinet Fest, prevista en la Praza das Pipas de Lalín, tuviese que ser trasladada al Museo Ramón María Aller. Sin embargo, el cambio de emplazamiento no impidió que los asistentes pudieran disfrutar del recital de Música de Cámara, presentado por Celso F. Sanmartín.

Ya por la tarde, a las 19.00 horas tuvo lugar un nuevo recital, en esta ocasión en el Salón Teatro. Juan Ferrer mostró su talento con el clarinete, acompañado de Raúl Mirás con el chelo y Alicia G. Permuy en el piano. Tres artistas que deleitaron al público con piezas de Nino Rota y J. Brahms.

En la pasada jornada dio comienzo también las Noites de Jazz, con Mery Lafuente como intérprete, Steve Harriswnagler en el fagot, André Labraña al acordeón, Roberto Somoza con el clarinete bajo y soprano y Santiago Roma a la batería.

La música no cesa, y este miércoles habrá dos nueves recitales, uno a las 13.00 horas en la Praza das Pipas y otro por la tarde, a las 19.00 horas en el salón teatro. Además, a las 20.30 horas la Banda Municipal da Coruña ofrecerá un concierto en la plaza anteriormente citada.

No será la única gran agrupación que actúe estos días en Lalín, ya que la Real Filharmonía de Galicia participa este viernes 7 en el festival con un concierto en el Auditorio, a partir de las 20.30 horas. La orquesta, dirigida por José Luis Estellés, reunirá sobre el escenario a dos destacados intérpretes del clarinete: Sergio Pires y Shirley Brill. El programa para esta ocasión ofrecerá un recorrido por tres grandes nombres de la música europea de los siglos XIX y XX. La velada se abrirá con el Conciert para clarinete, op.57, de Carl Nielsen. A continuación, la Real Filharmonía de Galicia interpretará la Sonata para clarinete y orquesta, op.54, de Sergei Prokofiev, en la orquestación realizada por K. Kennan. El concierto se completará con la Suite de O cabaleiro da rosa, de Richard Strauss, en la orquestación de G. Morton.

Percusión en Merza

La música es la gran protagonista estos días en Lalín y también en Vila de Cruces. El Festival Internacional de Percusión de Merza continúa esta semana con la segunda parte de su programación, que se prolongará hasta este sábado 8. Esta segunda fase, se articula alrededor de dos vertientes complementarias. Durante el día se desarrolla la actividad formativa de Iberia Marimba, con clases, ensayos, talleres y sesiones especializadas. Por la tarde, el protagonismo corresponde a los conciertos y actuaciones abiertas al público que tienen como escenario los alrededores de A Carixa.

Concierto del Festival Internacional de Percusión de Merza que se celebra estos días en A Carixa. / M. S.

La programación comenzó el lunes con una actuación basada en la percusión y en los instrumentos «pobres» en la música tradicional. Y este martes la propuesta musical continuó con los artistas de Iberia Marimba. Este miércoles 5, la percusión se traslada a la calle con una batucada dirigida por Andrés Rivero, de Latexo, que comenzará a las 20.30 horas, también en los alrededores de A Carixa.

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Clase del curso de percusión de Merza. / M.S.

El jueves se celebrará un nuevo concierto de los artistas de Iberia Marimba, a las 20.00 horas, mientras que el cierre de esta segunda parte del festival llegará el sábado, a la misma hora, con la actuación de Marimba Ensemble. En este concierto final el alumnado participante tendrá la oportunidad de compartir escenario con los artistas invitados y mostrar ante el público el trabajo realizado a lo largo de la semana.