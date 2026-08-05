El calor y los precios en origen, detrás de la caída de la producción de leche

La sequía afectará a las cosechas de maíz para silo, y subirá aún más los costes de producción de leche y carne. Pero en realidad, la ausencia de lluvias de calado desde principios de primavera, unida a un precio en origen de la leche a la baja, ya deja ver sus consecuencias en la actividad de las explotaciones. El Ministerio de Agricultura indica en su informe mensual de entregas de leche que las explotaciones gallegas entregaron en junio 264.868 toneladas de leche cruda, que son exactamente 11.481 menos que el mes precedente. Y, claro, este descenso en la principal comunidad autónoma se nota en el total nacional: de las 659.995 toneladas baja a 628.730, es decir, unas 31.000 menos.

Baja la producción y, sin embargo, también desciende el precio en origen. En junio, la industria pagó a las granjas gallegas cada litro a una media de 44,9 céntimos, mientras que en mayo estaba en los 45,5. La media está por debajo de los 50 céntimos desde el arranque de primavera, y tenemos que pensar que el producto final se vende a casi el doble. A nivel estatal se han recortado las diferencias con Galicia: junio cierra con un promedio de 46,9 céntimos por litro.

La situación crónica que padece el agro con elevados costes de producción, presiones por parte de la industria para aceptar precios con márgenes muy reducidos de beneficios y un cambio climático que pone en jaque, cada vez más, a las cosechas, explica que haya bajado también el número de ganaderos con entregas: si en julio del año pasado había 5.063 en la comunidad gallega, en junio se contabilizaban 4.801, es decir, 262 menos.

Cotizaciones agropecuarias / J.PEREZ

Cotizaciones agropecuarias / J.PEREZ

La situación de la venta de carne no es tan cruda, pero acusa el descenso de su consumo en verano. La Central Agropecuaria de Galicia celebró una sesión este martes con 1.377 animales, de los que se adjudicaron 1.303, por un importe total de 964.093 euros. La media de los terneros de recría sigue bajando y está en los 373,80 euros. La explicación está en el descenso de la demanda de carne desde Marruecos, por su reticencia a consumir terneros vacunados contra la dermatosis nodular. Esto frena el transporte de ganado gallego a cebaderos de Cataluña, desde donde se abastece de carne al consumidor final marroquí.

Desde la Central, por otra parte, indican que el martes 11 no se celebrará la subasta de terneros de recría por la proximidad del festivo del día 15. Es una decisión consensuada con los operadores y que tiene en cuenta que en fechas próximas a festivos de calado suele descender la afluencia.