Berry & Cider Fest reivindica el rural en A Estrada

El Berry & Cider Fest alcanza este año su cuarta edición convertido en mucho más que una cita musical. El festival, impulsado por Javier Agrelo López y el equipo de Biofruit Galicia, nació con el propósito de mostrar una imagen diferente del mundo agrario, acercando al público la realidad de las explotaciones agrícolas mediante una propuesta que combina gastronomía, cultura, deporte y ocio en plena naturaleza.

Desde sus inicios, el objetivo ha sido romper con la visión tradicional del campo y demostrar que la agricultura también puede asociarse a innovación, profesionalización y nuevas formas de divulgar el trabajo de quienes viven de la tierra. Agrelo resume esa filosofía con una expresión que utilizan entre los organizadores: «Queremos ensinar un mundo agrario 3.0, máis sofisticado, máis tecnolóxico e máis profesionalizado». La idea pasa por abrir las puertas de la explotación para que los visitantes conozcan de cerca cómo se cultivan los productos y el esfuerzo que hay detrás de cada cosecha.

Otro de los pilares del festival es el apoyo al producto local. El mercado de productores y las degustaciones de sidra estradense y arándanos buscan acercar al consumidor alimentos elaborados en la comarca y poner en valor el trabajo del sector. «O que queremos é apoiar o produto local e visibilizar o traballo que hai detrás dunha explotación agrícola», explica Agrelo, convencido de que conocer el origen de los productos ayuda a apreciarlos mucho más.

«Queremos poner en valor el mundo rural y acercarlo a la sociedad»

La acogida del público ha ido creciendo edición tras edición. Lo que comenzó como una experiencia para comprobar la respuesta de los asistentes se ha consolidado como una cita diferente del verano estradense. «É unha romaría moderna, cun toque distinto, pero mantendo ese espírito de encontro», afirma el impulsor del festival. El recinto ofrece espacios para conversar, disfrutar de la gastronomía, escuchar música o pasear entre los cultivos, favoreciendo un ambiente tranquilo para públicos de todas las edades.

Más allá de la programación, la organización mantiene intacta la idea con la que nació el Berry & Cider Fest: demostrar que el mundo rural también puede ser moderno, atractivo y generador de oportunidades. «Queremos poñer en valor o rural e achegalo á sociedade», resume Agrelo.

Carrera nocturna

La III Nocturna Rural volverá a formar parte del Berry & Cider Fest con un marcado carácter benéfico. La prueba destinará su recaudación a la Asociación Española Contra el Cáncer y ya supera los 60 inscritos, una cifra que confirma su crecimiento. La carrera nació como una actividad deportiva y evolucionó hacia una iniciativa solidaria que refuerza el compromiso social y participativo del festival.