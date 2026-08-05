La Algarabía llega a las calles de Lalín del 4 al 6 de septiembre

Lalín se prepara para acoger una de sus citas culturales más esperadas. Del 4 al 6 de septiembre, se celebrará la 42 edición del Festival Algarabía, un evento consolidado que este año busca reencontrarse con su esencia local y que promete llenar las calles de música, ambiente familiar y sorpresas.

El evento, organizado por la Asociación Cultural O Naranxo, destaca este año por presentar una apuesta clara por el talento de proximidad. «Este año nos centramos un poco en intentar que fueran grupos de Lalín o que tengan relación con el pueblo. Casi todas las agrupaciones son de aquí, y de no serlo, alguno de los miembros sí que son o tienen relación con Lalín. Con esto quisimos volver un poco a los orígenes de que tocara los grupos del pueblo», explicaba Miriam Mouriño, una de las organizadoras, sobre el enfoque de la programación.

La cita también esconde un divertido guiño en su título Don’t Panic Life the Universe. El nombre tiene un significado muy especial para el equipo organizador. «El título se debe a algo interno de la organización. Este nombre se corresponde con una serie de novelas de ciencia ficción que nos gusta bastante a todos. Además, como este año es el 42, y ese número en la saga se dice que es el número central de todo y al que siempre se llega, nos pareció simpático hacer una referencia a ello», declaraba Miriam Mouriño.

Sacar adelante un evento de esta magnitud requiere de una gran dedicación, especialmente cuando se gestiona de una forma altruista. Su organizadora destaca la importancia del apoyo vecinal para mantener vivo el festival: «La organización da mucho trabajo. Somos un grupo de gente al que simplemente le gusta esto, y la suerte que tenemos es que en el pueblo somos muy queridos. La Algarabía no es nuestra, ya es de todos, y a nivel económico tenemos que agradecer a la gente, porque se implica un montón, haciendo patrocinios entre otras cosas. Y a la hora de hacer el festival todos los años tenemos ayuda».

Durante estos tres días de celebración, tendrán lugar un total de 12 actuaciones musicales. La organización ha diseñado una propuesta variada que se desarrollará en dos enclaves emblemáticos de Lalín: la Praza das Pipas y el Parque de Loriga. Las actividades arrancarán el viernes 4 de septiembre sobre las 20:30 horas con las actuaciones de Tiro na testa; Marela; Cara B y Aprendiz, en una sesión nocturna.

El sábado las propuestas comenzarán en la sesión vermú, a cargo de Varacunas y por la tarde el protagonismo será para el público infantil con el concierto de Pakolas. Esta segunda jornada se cerrará con la sesión noche en la que habrá cuatro actuaciones: Harry May; Meu; Eskravos y Luch O´Ner. El domingo, también habrá dos propuestas musicales, en la sesión vermú con Rodrigo Ramos y por la tarde con Sagafuga.

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Aunque el cartel oficial está centrado en la música, desde la organización recuerdan que el carácter del festival siempre ha sido muy familiar y adelantan que «en el cartel solo aparecen las actuaciones musicales, pero va a haber más cosas que iremos desvelando próximamente».