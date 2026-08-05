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Encuentro musical

Acordeones de Lalín actúan en León

Acordeones de Lalín actuando en Río Lago de Babia, en León.

Acordeones de Lalín actuando en Río Lago de Babia, en León. / Cedida

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Redacción

Lalín

La Asociación de Acordeones de Lalín actuó este martes en Riolago de Babia, en León, como parte de la novena edición de la Xuntanza d’Acordeonistas 2026. El evento contó con un baile vermut, la actuación de solistas y pequeñas agrupaciones y del Grupo Xaleu y la clausura a cargo de la Gran Agrupación de la Xuntanza.

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