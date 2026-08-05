Encuentro musical
Acordeones de Lalín actúan en León
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
Lalín
La Asociación de Acordeones de Lalín actuó este martes en Riolago de Babia, en León, como parte de la novena edición de la Xuntanza d’Acordeonistas 2026. El evento contó con un baile vermut, la actuación de solistas y pequeñas agrupaciones y del Grupo Xaleu y la clausura a cargo de la Gran Agrupación de la Xuntanza.
- Encuentran sin vida al vecino de Silleda de 64 años desaparecido desde el viernes
- Diez lugares a una hora y media (o menos) de Vigo en los que poder ver el eclipse total de sol
- El pequeño gran rey del río triunfa en Couso con pesca récord
- El equipo vigués que salvó a un hombre de 73 años con una nueva técnica: «No teníamos nada más que ofrecerle. La estudiamos y fuimos a por todas»
- Intentan robar de madrugada una furgoneta en Bueu
- Entrega total al Cristo de la Victoria, protector de los vigueses
- El hombre que limpió roca a roca los 30 km de costa entre Baiona y A Guarda
- Alfonso Rueda: «Hemos reducido ya un 40% las bajas laborales en algunas zonas donde vimos que había disfunciones»