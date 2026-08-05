Acordeones de Lalín actúan en León

La Asociación de Acordeones de Lalín actuó este martes en Riolago de Babia, en León, como parte de la novena edición de la Xuntanza d’Acordeonistas 2026. El evento contó con un baile vermut, la actuación de solistas y pequeñas agrupaciones y del Grupo Xaleu y la clausura a cargo de la Gran Agrupación de la Xuntanza.