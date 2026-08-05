Abiertas las reservas para la cena de peñas de la Festa da Empanada

La Asociación Amigos da Empanada da Bandeira abre hoy, miércoles 5 de agosto, el plazo para reservar mesas para la tradicional cena de peñas de la L Festa da Empanada, declarada de Interés Turístico Nacional. Las solicitudes podrán formalizarse hasta el martes 18, de forma presencial en el Centro Cultural Vista Alegre, de lunes a viernes de 18.00 a 21.30 horas, o por WhatsApp en el 621 087 117.

El pago deberá realizarse en la cuenta de Abanca ES07 2080 5013 7230 0008 6620, indicando «Reserva mesas peña» y el nombre del grupo. Los precios se mantienen: socios, 20 euros por cada una de las dos primeras mesas y 25 desde la tercera; no socios, 35 euros por mesa. También se mantiene la posibilidad de participar sin mesa completa por 2 euros por persona.

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La cena será el sábado 22 de agosto, a partir de las 22:00 horas, dentro de la jornada central, con pregón de Carlos Blanco, concurso y subasta de empanadas y verbena con las orquestas Olympus y París de Noia.