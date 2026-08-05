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A Bandeira

Abiertas las reservas para la cena de peñas de la Festa da Empanada

El plazo para formalizar las reservas de mesas finalizará el 18 de agosto

La fiesta fue presentada el pasado sábado.

La fiesta fue presentada el pasado sábado. / Bernabé / Amanda Castro

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Redacción

Silleda

La Asociación Amigos da Empanada da Bandeira abre hoy, miércoles 5 de agosto, el plazo para reservar mesas para la tradicional cena de peñas de la L Festa da Empanada, declarada de Interés Turístico Nacional. Las solicitudes podrán formalizarse hasta el martes 18, de forma presencial en el Centro Cultural Vista Alegre, de lunes a viernes de 18.00 a 21.30 horas, o por WhatsApp en el 621 087 117.

El pago deberá realizarse en la cuenta de Abanca ES07 2080 5013 7230 0008 6620, indicando «Reserva mesas peña» y el nombre del grupo. Los precios se mantienen: socios, 20 euros por cada una de las dos primeras mesas y 25 desde la tercera; no socios, 35 euros por mesa. También se mantiene la posibilidad de participar sin mesa completa por 2 euros por persona.

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La cena será el sábado 22 de agosto, a partir de las 22:00 horas, dentro de la jornada central, con pregón de Carlos Blanco, concurso y subasta de empanadas y verbena con las orquestas Olympus y París de Noia.

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