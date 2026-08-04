Silleda licita por 229.000 euros la mejora de viales en Breixa y Parada

Silleda inicia la licitación de las obras de mejora de vías municipales en las parroquias de Breixa y Parada, con un presupuesto base de 228.717 euros, con IVA incluído. Estos trabajos e tramitarán mediante un proceso abierto simplificado, y las empresas interesadas porán presentar sus ofertas hasta el 17 de este mes. El plazo para la ejecución de los trabajos es de dos meses.

El proyecto abarca varios caminos municipales que discurren por los núcleos de Portodabalde, Redemuiños y Souto Nogueira, en la parroquia de Parada, así como por Outeiro, en la de Breixa. Estas pistas enlazan dichas aldeas con la carretera autonómica PO-534 y con la provincial EP-6506, amén de dar servicio a explotaciones ganaderas y a numerosas parcelas agrícolas y forestales.

Las vías, en la actualidad, presentan un notable deterioro de la capa de rodadura por su uso continuado, el aumento del tráfico de vehículos pesados vinculados a la actividad agroganadera y, sobre todo, por los epsiodios de lluvia, heladas y viento del pasado inviernos. Esta situación agravó ese deterioro en los puntos en los que ya existían dificultdes para una correcta evacuación del agua.

Los trabajos incluirán la limpieza y preparación de los pavimentos actuales, el fresado en los cruces con otras carreteras y una nueva capa de aglomerado asfáltico en caliente de cinco centímetros de espesor. La adjudicataria tendrá demás que limpiar las cunetas y perfilar los desniveles para mejorar el drenaje.