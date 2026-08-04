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La Ruta da Sidra estradense estrecha lazos con Portugal

La iniciativa dió a conocer el potencial turístico y cultural del itinerario en un encuentro con productores y entidades portuguesas.

Asistentes a la presentación degustando la sidra de A Estrada.

Asistentes a la presentación degustando la sidra de A Estrada. / FDV_Externas

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Fran Campos

A Estrada

La Ruta da Sidra de A Estrada dio un nuevo paso en su proyección internacional con una presentación celebrada en la ciudad portuguesa de Oporto, donde mostró el potencial turístico, gastronómico y cultural de este itinerario ligado a la tradición sidrera del municipio. El encuentro tuvo lugar en la Sidraria Celta Endovélico y reunió a productores, asociaciones, representantes del sector turístico y público interesado en la cultura de la manzana y la sidra.

La jornada sirvió para dar a conocer un recorrido circular de 40 kilómetros, creado en 2020, que permite descubrir pomaradas ecológicas, lagares tradicionales, productores de sidra y alojamientos rurales vinculados a este patrimonio. Además, se puso en valor la Feira da Sidra de A Estrada, celebrada cada primer sábado de junio, así como otras actividades organizadas a lo largo del año en torno a la floración, la cosecha y la elaboración artesanal.

presentación feira sidra a estrada en oporto

La Ruta da Sidra se promocionó en Oporto, Portugal. / FDV_Externas

El programa incluyó también la presentación de la Associação Sócio-Cultural para a Promoção da Maçã e da Cultura Sidreira, primera entidad portuguesa dedicada a impulsar este ámbito, además de una cata comentada de sidras gallegas y portuguesas concebida como espacio de intercambio de conocimientos y experiencias.

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Los promotores destacaron que esta iniciativa busca reforzar la cooperación transfronteriza entre Galicia y Portugal, favorecer nuevas alianzas entre productores, asociaciones y agentes turísticos y contribuir a la difusión de la cultura sidrera como patrimonio ligado al territorio, la gastronomía y las tradiciones locales.

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