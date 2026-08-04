Festival na Cacharela
O Coacharela Fest regresa a Lalín o sábado 8 de agosto con gastronomía, música e espírito de barrio
Nove cociñeiros prepararán oito tapas distintas repartidas en tres quendas
Estrea un 'Punto Salgado' coa colaboración de panaderías locais para ampliar a oferta gastronómica e asegurar un servicio continuo
O evento musical contará con actuacións en directo e DJ desde o mediodía ata altas horas da madrugada
O Coacharela Fest celebrará o sábado 8 de agosto a súa segunda edición no barrio da Cacharela, na avenida de Buenos Aires de Lalín. A cita arrincará ás 13.00 horas e volverá combinar gastronomía, música e identidade de barrio, despois da boa acollida da súa primeira convocatoria.
A organización mantén unha estrutura con distintos espazos diferenciados, pero conectados entre si, cunha parte central dedicada á gastronomía e outra á programación musical. O festival reforza a súa imaxe visual, xa identificada coa cita, e apostará por unha decoración coidada, merchandising propio e colaboracións con participantes e establecementos locais.
No apartado gastronómico participarán nove cociñeiros con vinculación a Lalín. O equipo estará formado polos lalinenses Álex Iglesias; Diego López, de La Molinera; Ruli García, de Nigiri de Kontike; Cris López, de Taberna Alola; Álvaro Sánchez e Bárbara Otero, de Casa Sánchez, en Rodeiro; Adrián Felípez, de Miga, na Coruña; e María Pérez e Noel Fernández, de Acouga Fogar Gastronómico, en Chantada. Prepararanse oito tapas repartidas en tres quendas, entre o mediodía e a noite.
Quendas de tapas
A primeira quenda comezará ás 13.30 horas con tres propostas: Ceviche Festi, de Cris López, con peixe de tempada e gambón, leite de tigre de aguacate, mango e chile sobre tortilla crocante de millo; Sándwitch Cubano Gourmet, de Álex Iglesias, con pan tostado, porco desmigado, xamón, pepinillos, mostaza e ovo poché; e Roll Hire Niku, de Ruli García, con solombo de tenreira sopreteado con alga nori, vexetais, maionesa e salsa de anguía.
A segunda quenda desenvolverase de 20.00 a 22.30 horas. Bárbara Otero servirá Xeración X, con pan brioche tostado en manteiga, meloso de xabaril cun toque de maio trufada. Álvaro Sánchez preparará Eleefe, unha burger de vaca madurada con pan pretzel de pataca, cheddar madurado e marmelada de bacon. María Pérez e Noel Fernández presentarán Porco e millo, con crema de millo, costela de porco desmigada e vinagreta de herbas.
A terceira quenda será de 22.30 a 00.00 horas e incluirá dúas tapas. Adrián Felípez elaborará Bolero, un bocata de albóndigas á napolitana con salsa de queixo, cebola e xalapeños encurtidos. E Diego López ofrecerá Taco árabe estilo Puebla, un taco típico de Puebla con carne de porco, toque afumado e picada de verduras, con picante á parte.
Como novidade, o festival incorpora un Punto Salgado para ampliar a oferta e dar continuidade ao servizo durante toda a xornada coa intención de aumentar a retención do público. Esta proposta contará coa colaboración das panaderías do barrio, Nercellas e Balado, ademais das gildas da Taberna Alola como opción rápida de estilo street food.
Dúas catas
O programa inclúe tamén dúas catas. A primeira será unha cata de Codorniu con maridaxe de pastelería Navaza, en colaboración con Distribuidora Javi Vázquez, a partir das 15.00 horas. A segunda será unha cata de viños Manuel Gil con produtos de Real Conservera Española, desde as 18.30 horas. A asistencia organizarase de forma anticipada, tras a demanda rexistrada o ano pasado.
A música terá presenza durante toda a xornada. Santi Moli & Moncho Nela abrirán a programación cun set de DJ de 13.00 a 17.00 horas e volverán á cabina de 1.30 horas ata o peche. Pola noite actuarán O Gran Show, de 21.00 a 22.30 horas; Muaré, de 22.30 a 00.00 horas; e Chorima, de 00.00 a 1.30 horas.
O recinto contará con carpas independentes (haimas) para as distintas propostas, dous puntos de venda de tickets con opción de venda anticipada, zona de merchandising, dúas barras de bebida, zona de descanso e baños propios. O plano do festival inclúe tamén food truck, punto salgado, punto merch, taquillas e escenario, co obxectivo de facilitar a circulación e a permanencia do público durante toda a xornada.
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