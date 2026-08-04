José Crespo: "A zona norte non existe para o goberno de Pedro Sánchez"

La variante de Cadrón y la de A Estrada en la N-640, la mejora del acceso de la AP-53 en A Bandeira o la reparación de las barandillas en la N-525 a su paso por Taboada. Son algunos de los proyectos pendientes que tiene el gobierno estatal con la comarca de Deza y Tabeirós-Montes y que, en algunos casos, no llegarán a ver la luz pese a que antaño fueron promesas. El senador José Crespo, alcalde de Lalín, repasó esta lista e deberes junto a la también senadora y alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo. Ambos denuncian la «asfixia institucional do goberno de Pedro Sánchez a Pontevedra, con proxectos no caixón, estradas en estado deplorable e recortes intolerables aos cidadáns da provincia». En este punto, Arévalo hizo hincapié en el trabajo parlamentario del PP dentro de la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible «para esixir un cambio de rumbo inmediato nunhas estradas nacionais que teñen un estado lamentable».

Comencemos por la N-640, que arranca en Castropol, en Asturias, y atraviesa buena parte de la geografía gallega hasta Vilagarcía de Arousa. Igual que ocurre con la N-525, «o goberno central nunca quixo facer unha mellora integral» y sí aplicó una nueva base pero solo en tramos muy deteriorados, cono en Muimenta. «Foron parchiños, pero non é unha solución do século XXI», lamenta Crespo. Existía un proyecto para suavizar el trazado de la carretera en esta localidad lalinense y evitar la actual sucesión de curvas. Pero, en una pregunta formulada en septiembre del año pasado, Transportes zanjó el tema apuntando que no está prevista esa variante. Sobre esta carretera se proyectaba ya en los años 90 otra variante, en el casco urbano de A Estrada, para sacar el tráfico del casco urbano de la villa y de paso reducir el elevado número de atropellos. Resulta que, también a preguntas del PP sobre una cuestión que reclama también el BNG estradense de forma reiterada, esa variante «leva parada sen prazos e de xeito indefinido».

Igual que la N-640 cruza Galicia casi de este a oeste, haría falta una vía de alta capacidad que enlazase el sur de la provincia con el norte del país. Es la tan deseada autovía entre Pontevedra-Lalín-Lugo, que discurriría por Forcarei y Agolada para enlazar con la A-54 en Melide. Crespo indica que «sei que é un proxecto ambicioso, pero dende o ministerio non queren saber nada. Remitímoslle unha moción en marzo de 2025 e ata agora non nos comentaron nada».

Sí está «en estudio», pero sin fecha, la mejora del acceso a la AP-53 en A Bandeira, en el kilómetro 24,3. En 2024 el subdelegado del Gobierno afirmó que el proyecto estaba muy avanzado, recuerda Crespo, pero ahora la respuesta es que no hay fechas, lo que indica "que non hai intereses nin polos concellos onde mandan". De hecho, el propio Concello de Silleda anunció que acometería esta mejora ante la desidia del ejecutivo estatal.

Uno de los pasos para peatones en Ponte Taboada, precintado. / Bernabé / Javier Lalín

En Deza sigue pendiente el cambio de barandillas en los dos pasos para viandantes en PonteTaboada, en la citada N-525. Desde mayo del año pasado unas cintas de obra impiden el paso, de modo que si alguien quiere continuar su camino a pie o ignora esas cintas o camina por el arcén, con el consiguiente riesgo de un atropello. Ese es casi el día a día de la N-550 a su paso por Mos: al no estar declarada como travesía urbana, carece de paso de peatones, elementos de calmado de tráfico o semáforos. Esa declaración no supondría ningún gasto económico en una carretera que, como en las dezanas, precisa una reparación urgente de su pavimento y de su señalización. El PP preguntó además en la comisión de Transportes por los "continuos adiamentos" del proyecto que se aprobó en 2018 para reducir la siniestralidad de la N-120 en Ponteareas mediante la construcción de varias glorietas. Urge, también, la puesta a punto de la N-541 en Cerdedo-Cotobade, mediante la corrección de peraltes y el acondicionamiento de las curvas peligrosas. "Hai proxectos, pero non orzamentos nin intención", reflexiona Arévalo, que recuerda que su partido presentó una enmienda a la moción del BNG sobre este vial y que están paralizados los enlaces de Cutián y O Cádavo.

En este repaso a las comunicaciones de la provincia, Crespo quiso pedir, una vez más, el apeadero del AVE en Botos, ya que permitiría que los vecinos pudiesen emplear este transporte para realizar gestiones en Santiago o coger el tren de alta velocidad en Ourense.

Viajes del Imserso

Al margen de esta puesta a punto de las vías nacionales, los senadores mencionaron otras peticiones como una Agencia Tributaria en Lalín, que evite los desplazamientos a A Estrada u O Carballiño. «Din que estamos ben atendidos con Vigo e Pontevedra», lamenta Crespo, que anima a sus vecinos a dirigirse al consistorio para tramitar quejas con las que forzar al gobierno a reponer una persona de la tesorería general de la Seguridad Social. Sí hubo este funcionario entre los años 1998 y 2020, desplazado desde A Estrada. También ahorraría desplazamientos el tener un examinados de la parte práctica del carné de conducir, como en O Barco de Valdeorras y A Mariña, o que los concellos recuperasen el convenio que les permitía gestionarle a sus vecinos más mayores los viajes del Imserso.