El Galicia Clarinet Fest continúa su actividad con recitales y literatura

La segunda jornada del Galicia Clarinet Fest se celebró con dos recitales musicales. El primero, pasado el mediodía, en la Praza das Pipas de Lalín y presentado por Celso F. Sanmartín. Para continuar disfrutando de la música hubo que esperar hasta bien entrada la tarde, cuando el Salón Teatro lalinense acogió un nuevo recital musical. En este caso estuvo protagonizado por los clarinetistas Emilio Espasandín, Luís Cámara, Federico Palacios y Gaetano Falzarano; y al piano Damián Hernández y Alicia Permuy. Estos músicos interpretaron piezas de Mozart, Salieri, Debussy, Adrián Pertout, Alejandro Cardona, Paquito d´Rivera, Horovitz y Bélá Kovács.

En esta segunda jornada no solo hubo tiempo para la música, también para la literatura. Entre recital y recital tuvo lugar la presentación del libro Tributes de Manuel Martínez, que tuvo lugar en el Auditorio de Lalín.