El Estradense afronta una intensa semana con dos partidos en casa

El CD Estradense disputará esta semana dos encuentros consecutivos en el Nuevo Municipal. El primero será este miércoles, a las 20.30 horas, con los cuartos de final de la Copa Federación Gallega frente al Racing Villalbés, una eliminatoria que permitirá al conjunto rojillo pelear por el pase a semifinales. La actividad continuará el sábado, a las 20.00 horas, con un atractivo partido amistoso ante el Pontevedra CF, de Primera Federación, que servirá como nueva prueba de preparación ante un rival de superior categoría.