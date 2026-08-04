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Fútbol

El Estradense afronta una intensa semana con dos partidos en casa

El Nuevo Municipal acoge los cuartos de Copa Federación y un amistoso ante el Pontevedra.

La plantilla del C.D. Estradense en uno de los últimos entrenamientos.

La plantilla del C.D. Estradense en uno de los últimos entrenamientos. / Bernabé / FDV

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Fran Campos

A Estrada

El CD Estradense disputará esta semana dos encuentros consecutivos en el Nuevo Municipal. El primero será este miércoles, a las 20.30 horas, con los cuartos de final de la Copa Federación Gallega frente al Racing Villalbés, una eliminatoria que permitirá al conjunto rojillo pelear por el pase a semifinales. La actividad continuará el sábado, a las 20.00 horas, con un atractivo partido amistoso ante el Pontevedra CF, de Primera Federación, que servirá como nueva prueba de preparación ante un rival de superior categoría.

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