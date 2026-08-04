Deza frena la creación de empresas: cae un 25 % y registra solo una en julio

La constitución de sociedades mercantiles perdió fuerza durante los siete primeros meses del año en Deza y Tabeirós-Terra de Montes. Entre enero y julio se crearon 54 empresas, once menos que en el mismo periodo de 2025, lo que supone un descenso del 16,9%, según la explotación del Boletín Oficial del Registro Mercantil publicada por el Instituto Galego de Estatística (IGE).

La evolución, sin embargo, fue muy diferente en ambas comarcas. Deza concentró todo el retroceso, al pasar de 48 nuevas sociedades entre enero y julio del pasado año a 36 en 2026. La caída alcanza el 25% y devuelve la constitución empresarial a cifras similares a las de 2019, cuando también se contabilizaron 36 altas durante los siete primeros meses.

Tabeirós-Montes presentó, por el contrario, una ligera mejoría. A Estrada y Forcarei sumaron 18 sociedades, una más que en el mismo periodo de 2025, con un incremento del 5,9%. Para mantener una comparación territorial homogénea, el cálculo incluye únicamente estos dos municipios durante toda la serie y excluye Cerdedo, que formaba parte de la comarca antes de su fusión con Cotobade y posterior integración en el área de Pontevedra.

Un único alta mercantil en Deza durante julio

El último mes disponible acentuó la pérdida de impulso. En julio se constituyeron únicamente cuatro sociedades en las dos comarcas, frente a las seis del mismo mes de 2025. El dato conjunto, compartido con 2014, es el segundo más bajo para un mes de julio desde que comienza la serie, en 2012. Solo fue inferior el de 2017, con dos empresas.

La situación fue especialmente llamativa en Deza, donde se formalizó una sola sociedad, radicada en Lalín. La comarca había anotado dos en julio de 2024 y otras dos en el mismo mes de 2025. El registro de este año iguala el mínimo de toda la serie para julio, alcanzado también en 2017.

Tabeirós-Montes contabilizó tres constituciones, todas ellas en A Estrada. Son una menos que en julio del pasado año, cuando se habían creado dos empresas en el municipio estradense y otras dos en Forcarei.

El debilitamiento de Deza se concentra en los últimos meses. La comarca comenzó el año con siete sociedades en enero, seis en febrero, otras seis en marzo y diez en abril. A partir de entonces bajó a dos en mayo, cuatro en junio y una en julio. Así, de las 36 empresas creadas desde enero, 29 se formalizaron durante los cuatro primeros meses y solo siete en los tres siguientes.

Lalín mantiene sus cifras

Lalín continúa encabezando con claridad la constitución de sociedades en Deza. Acumuló 21 nuevas empresas hasta julio, exactamente las mismas que durante el mismo periodo de 2025, y representa más de la mitad del total comarcal.

La reducción se distribuye, por tanto, entre los demás municipios. Silleda pasó de diez sociedades a siete; Rodeiro, de seis a dos; Vila de Cruces, de cinco a una, y Agolada, de seis a cinco. Dozón no registró ninguna constitución ni en los siete primeros meses de este año ni en el mismo periodo del anterior.

La evolución más favorable correspondió a A Estrada, que alcanzó las 17 nuevas sociedades, tres más que entre enero y julio de 2025. Forcarei contabilizó una, frente a las tres del año pasado. El avance estradense permitió que el balance de Tabeirós-Montes se mantuviese positivo a pesar del retroceso forcaricense.

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Las 54 sociedades creadas este año adoptaron la forma de sociedad limitada. La estadística contabiliza las constituciones publicadas en el BORME, por lo que refleja la creación bruta de sociedades y no un saldo empresarial neto que descuente disoluciones o cierres.