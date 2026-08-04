Celebración
Arnois y Loureiro honran a la Virxe das Neves
Las dos parroquias ultiman sus celebraciones con actos religiosos, gastronomía y verbenas populares
La parroquia estradense de Arnois y la de Loureiro, en Cerdedo Cotobade, celebrarán en los próximos días sus tradicionales fiestas en honor a la Virxe das Neves con una programación que combina actos religiosos, gastronomía y música.
Arnois
Arnois festejará a su patrona este miércoles 5 de agosto. La jornada comenzará con misas rezadas cada hora desde las 10.00 y culminará con la misa solemne cantada a las 13.00 horas. Al término de los actos litúrgicos habrá sesión vermú con el grupo 7 Ferrados. Por la noche, la celebración continuará con una verbena a cargo de las orquestas Cinema y El Combo Dominicano, además de una gran tirada de fuegos artificiales de Pirotecnia Penide.
Loureiro
La parroquia de Loureiro, en Cerdedo Cotobade, celebrará sus fiestas los días 8 y 9 de agosto. El sábado habrá misa y las tradicionales pujas, seguidas de una churrascada popular y una verbena con Son das Tabernas y Poison Disco Móbil. El domingo comenzará con la actuación del grupo folk Os Trazantes de Tenorio y continuará con la misa solemne de las 13.00 horas, acto central de una celebración organizada por la Asociación Cultural Virxen das Neves Loureiro con la colaboración del Concello y la Deputación de Pontevedra.
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