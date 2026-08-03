Suceso
Un vehículo arde por completo en Berres
El conductor consiguió salir del turismo antes de que comenzaran las llamas
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A Estrada
Un vehículo de combustión quedó completamente calcinado este domingo, hacia las 12.00 horas, en la PO-213, a la altura de O Areal de Berres, en dirección a Ponte Ulla. El conductor detectó humo en el habitáculo mientras circulaba, detuvo el turismo en un lugar seguro y consiguió salir antes de que las llamas envolvieran el vehículo. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del GES de A Estrada, que sofocaron el incendio, y los Bomberos de Deza. El suceso se saldó sin heridos ni daños personales.
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