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Suceso

Un vehículo arde por completo en Berres

El conductor consiguió salir del turismo antes de que comenzaran las llamas

Estado en el que quedó el vehículo tras el incendio registrado en Berres.

Estado en el que quedó el vehículo tras el incendio registrado en Berres. / GES A Estrada

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Fran Campos

A Estrada

Un vehículo de combustión quedó completamente calcinado este domingo, hacia las 12.00 horas, en la PO-213, a la altura de O Areal de Berres, en dirección a Ponte Ulla. El conductor detectó humo en el habitáculo mientras circulaba, detuvo el turismo en un lugar seguro y consiguió salir antes de que las llamas envolvieran el vehículo. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del GES de A Estrada, que sofocaron el incendio, y los Bomberos de Deza. El suceso se saldó sin heridos ni daños personales.

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