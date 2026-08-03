Las rutas jacobeas crecen un 25% en julio y superan los 2.300 peregrinos

Las comarcas de Deza y Tabeirós continúan atrayendo a una gran cantidad de peregrinos, a través de las cuatro rutas jacobeas que las atraviesan: la Vía da Plata, el Camiño de Inverno, el Camiño de Geira-Arrieiros y el Miñoto Ribeiro. Durante este pasado julio, los caminos de estas comarcas vivieron un incremento del 25% en su afluencia en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Desgranando las cifras por cada una de las rutas, la Vía da Plata se mantiene un año más como la gran protagonista, registrando 1.565 peregrinos en julio frente a los 1.384 que optaron por este trazado en el mismo mes del año anterior. El Camiño de Inverno ocupa el segundo puesto en popularidad con un crecimiento muy significativo, al pasar de los 474 caminantes del pasado año a los 746 contabilizados este verano. Por su parte, el Camiño de Geira-Arrieiros también experimentó una subida al acoger a 70 personas en comparación con las 48 del mismo periodo, pero en el ejercicio anterior, mientras que el Miñoto Ribeiro se mantiene constante, repitiendo exactamente un peregrino en ambos julios.

Un gran mes, el anterior, también en su comparativa con el pasado junio. La cifra vuelve a ser mayor en julio, donde el total de peregrinos que atravesaron estas cuatro rutas fue de 2.382 frente a los 1.631 de junio de este año, lo que supone un crecimiento del 46%.

Volviendo a comparar datos entre los meses de julio, que coinciden con un período veraniego y vacacional, este flujo de viajeros también dibuja un mapa de procedencias muy diverso, aunque con una clara predominación nacional. En julio de 2026, el 76% de los peregrinos que transitaron por estas comarcas eran españoles, situándose en los 1.812, seguidos por 116 portugueses que supone un 5%, y 116 de origen desconocido. Como contraste, en julio de 2025 los nacionales representaron el 70%, una cifra ligeramente menor pero que suponen 1.508 personas. Es destacable además la presencia internacional de caminantes procedentes de Argentina en una cifra mucho menor, marcando un 3,67% del total, y de Portugal con un 2,31% de los 1.907 totales.

Dentro de los peregrinos nacionales, el origen autonómico también muestra interesantes variaciones en los meses de julio de un año a otro. En 2026, el mayor volumen de caminantes provino de la Comunidad de Madrid, en concreto llegaron a Santiago 422 personas, lo que supone un 23,29%, seguidos muy de cerca por los andaluces con 350 (19,32 %) y la Comunidad Valenciana con 210 (11,59%); por detrás, con cifras menores, se situaron Extremadura, Castilla-La Mancha, País Vasco, Cataluña y Castilla y León. En cambio, en julio de 2025 el orden varió ligeramente, situándose Andalucía a la cabeza con un 20,09%, Madrid en segundo lugar con un 17,11%, la Comunidad Valenciana con un 14,26% y Castilla-La Mancha con un 11,34%, completando la lista Galicia, Castilla y León, Cataluña y Extremadura.

Motivación espiritual

Otro de los aspectos que se puede analizar, gracias a los datos recogidos por la Oficina del Peregrino son las motivaciones que impulsan a recorrer estos caminos. Las cifras muestran un claro incremento del componente espiritual. Mientras que en julio de 2025 el 64,76% de los caminantes completó la ruta por motivos religiosos, esta cifra se disparó en julio de 2026 hasta superar el 70%, demostrando que la vertiente de fe sigue siendo el motor principal de esta experiencia jacobea a su paso por Deza y Tabeirós.

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Además, en julio de este año el medio más usado para hacer el camino fue a pie, con 2.082 personas de un total de 2.382, destacando también que del total, 1.056 fueron menores de 18 años y que la distribución por géneros se mantuvo prácticamente equilibrada.