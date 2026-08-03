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Camino del Norte

Roteiros de Lalín avanza hacia Compostela

Roteiros de Lalín avanza hacia Compostela | CEDIDA

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Roteiros de Lalín completó este domingo la sexta etapa del Camino del Norte entre Baamonde y Miraz. Participaron 22 personas en una etapa de 15 quilómetros cruzando el río Parga y llegando a la Torre de Miraz. Todavía restan cuatro etapas para llegar a Compostela.

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