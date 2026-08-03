Quireza vibró con A Roda en una noche de música tradicional

El grupo A Roda protagonizó este sábado un concierto en Quireza, dentro de la programación cultural de verano impulsada por el Concello de Cerdedo Cotobade. La actuación, celebrada a las 20.00 horas, reunió a numerosos vecinos y visitantes, que disfrutaron de un repertorio marcado por la música tradicional gallega y algunas de las canciones más emblemáticas de la formación.

El concierto formó parte del programa "Un verán con 60 actividades", que lleva propuestas musicales, teatrales y de ocio a las distintas parroquias del municipio durante los meses de julio y agosto. Tras su paso por Quireza, la programación continuará con nuevas actuaciones en diferentes localidades de Cerdedo Cotobade.