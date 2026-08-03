El pequeño gran rey del río triunfa en Couso con pesca récord

El escalo, ese pequeño pez que durante años vivió a la sombra del salmón, se convirtió este fin de semana en el auténtico protagonista de Couso. La XLVIII Festa do Escalo, organizada por la Asociación Escalo de Couso, cerró una edición de récord, con más de 3.000 asistentes durante los tres días de celebración y un concurso de pesca que sorprendió incluso a la organización al alcanzar 115 kilos de capturas, prácticamente el doble que en 2025, cuando se contabilizaron 62,5 kilos.

La cita volvió a demostrar el enorme arraigo de una fiesta que combina tradición, gastronomía y convivencia en torno al coto de O Xirimbao. La primera Festa da Sidra del viernes registró una gran acogida, mientras que el sábado se consumieron los tres porquiños preparados para la degustación. El domingo, la jornada se completó con la fritura de escalos, la música de la Charanga Os Encerellados y un animado ambiente durante toda la jornada.

48ª Festa do Escalo en Couso, A Estrada. / Bernabé / Amanda Castro / FDV

En el concurso, disputado en dos mangas, el triunfo fue para Sergio Nodar Carbia, con 10,642 kilos, seguido de Manuel Antonio Mosteiro Carbia, con 10,192, y del joven Roi Bestilleiro Barreiro, de 15 años, que completó el podio con 8,486 kilos. La cuarta posición fue para Iván Pedreira Mata, con 8,272 kilos, además de capturar el escalo de mayor tamaño, con 248 gramos. José Antonio Fernández Vilariño terminó quinto y Sabela Touceda Souto, de 19 años, recibió un reconocimiento como única mujer participante.

La entrega de premios contó con la presencia del alcalde de A Estrada y puso el broche a una edición que confirmó que el escalo, el pequeño gran rey del río, atraviesa uno de sus mejores momentos y mantiene intacta su capacidad para reunir a cientos de pescadores y miles de visitantes en Couso.