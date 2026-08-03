Música tradicional y gastronomía en la XII Romaría da Fervenza en Escuadro
Redacción
La parroquia de Escuadro celebró este domingo la XII Romaría da Fervenza combinando música tradicional, gastronomía y convivencia. Una cita a la que puso banda sonora la Agrupación Acordeóns Lalín, el grupo de Gaitas Repenicando, las Pandereteiras Ponte da Prata; Lume na Lareira; los Gaiteiros Os Pereiriños; Pau de Buxo y O Son da Fervenza de Escuadro, que ejerció como grupo anfitrión.
La celebración contó también con el tradicional menú A Fartar, y el programa se completó con la Xuntanza de Cabaleiros, con servicio de pulpeiro, comida a cargo cargo de Mesón A Roda y un servicio de bar atendido por Rey de Moreira. Una celebración que perdura en el tiempo y que desde el Concello de Silleda destacan el trabajo realizado por la organización para que año tras año se mantenga viva esta romería que contribuye a la promoción de la música tradicional, la dinamización de la parroquia y la puesta en valor de la Fervenza como espacio de encuentro, patrimonio y naturaleza.
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