Localizan a un octogenario fallecido en su vivienda en Vila de Cruces

Un hombre de unos 80 años fue encontrado este lunes sin vida en el interior de su domicilio en Fontao, en Vila de Cruces.

La voz de alarma la dio la edil de Servicios Sociales, Noemí Lois, tras no lograr establecer contacto con el vecino, que vivía solo, ni a través del teléfono ni tras acercarse personalmente a la vivienda.

Ante la imposibilidad de acceder al interior, los bomberos fueron los encargados de abrir la puerta del domicilio, donde los efectivos sanitarios y el médico forense confirmaron el fallecimiento alrededor de las 12:50 horas.

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En el operativo también participaron efectivos de Protección Civil de Vila de Cruces y la Guardia Civil.