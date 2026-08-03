A Geira e Os Arrieiros lanza una guía para ganar proyección internacional

El municipio portugués de Amares acogió la presentación de Camino de la Geira y de los Arrieiros–Guía Completa, una nueva publicación concebida para facilitar el recorrido de esta ruta jacobea que une Braga con Santiago de Compostela y que atraviesa Galicia por una veintena de municipios, incluida Tabeirós-Terra de Montes.

La obra, elaborada por Carlos da Barreira, José Manuel Almeida y Gaetano Pucca, ofrece información detallada sobre las diez etapas del itinerario. Sus 186 páginas incluyen más de 200 fotografías, mapas, perfiles de elevación, distancias, desniveles, tipo de terreno, grado de dificultad y una relación de alojamientos, restaurantes, bares, farmacias y otros servicios disponibles a lo largo del recorrido.

La presentación se celebró en el auditorio de Caldelas, donde los autores destacaron que el objetivo de la guía es servir como herramienta útil para preparar la peregrinación y, al mismo tiempo, ayudar a descubrir el patrimonio cultural y natural de esta ruta. La publicación se editó inicialmente en portugués y español, aunque ya está prevista su traducción al inglés, italiano y otros idiomas para reforzar su difusión internacional.

El Camiño da Geira e dos Arrieiros fue presentado oficialmente en 2017 y reconocido por la Iglesia en 2019. Con una longitud aproximada de 239 kilómetros, ha sido recorrido por 8.657 peregrinos, de los que 1.364 realizaron la ruta durante el último año, procedentes de cerca de medio centenar de países. Además, 3.596 obtuvieron la compostela tras completar el itinerario.

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La ruta entra en Galicia por Lobios y continúa por Entrimo, Muíños, Lobeira, Bande, Verea, Rairiz de Veiga, Celanova, A Merca, Cartelle, Ramirás, Cortegada, A Arnoia, Ribadavia, Beade, Leiro, Boborás, Beariz, A Lama, Forcarei y A Estrada antes de llegar a Santiago. La guía estará disponible a través de la plataforma Amazon y en librerías especializadas, destinándose los ingresos al mantenimiento de una página web dedicada a la promoción y actualización permanente del camino.