Cultura
El Galicia Clarinet Fest arranca con un recital de música de cámara
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Redacción
Lalín
Este domingo dio comienzo la VII edición del Galicia Clarinet Fest con un recital de música de cámara como concierto de bienvenida que estuvo presentado por Viravolta. La actuación, que tuvo lugar en el Salón Teatro de Lalín, estuvo protagonizado por Carla Gómez al clarinete y Martín Pereira en el piano. Ambos interpretaron piezas de Bozza, Semier-Collery, Stravinsky y Schumann. La programación continúa este lunes con dos nuevos recitales de música de cámara y la presentación del libro Tributes de Manuel Martínez.
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