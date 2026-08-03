Forcarei defiende su calendario fiscal frente a las críticas del PSOE

El gobierno local de Forcarei rechazó las críticas del PSOE sobre el calendario fiscal de 2026 y defendió que la gestión tributaria no ha sido privatizada, al seguir realizándose a través del ORAL, organismo público dependiente de la Diputación de Pontevedra. El ejecutivo municipal sostiene que los periodos de pago voluntario se extienden entre septiembre y diciembre, con plazos de 63 o 64 días para cada tributo, y recuerda que el IAE no afecta a las familias, sino únicamente a empresas que superan el millón de euros de facturación, salvo exenciones legales.

La alcaldesa, Belén Cachafeiro, aseguró que «non se pode chamar privatización a unha delegación nun organismo público» y defendió que «a cidadanía ten dereito a saber con claridade cando, como e canto ten que pagar». Además, el gobierno municipal reprocha al anterior ejecutivo socialista haber modificado en dos ocasiones el calendario fiscal de 2024 y concentrado varios recibos en diciembre.