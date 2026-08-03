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Forcarei defiende su calendario fiscal frente a las críticas del PSOE

El gobierno municipal sostiene que los plazos de pago están escalonados y niega la privatización de la recaudación.

El Concello de Forcarei rechaza las críticas del PSOE sobre la gestión del calendario fiscal.

El Concello de Forcarei rechaza las críticas del PSOE sobre la gestión del calendario fiscal. / BERNABE/JAVIER LALIN / FDV

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Fran Campos

Forcarei

El gobierno local de Forcarei rechazó las críticas del PSOE sobre el calendario fiscal de 2026 y defendió que la gestión tributaria no ha sido privatizada, al seguir realizándose a través del ORAL, organismo público dependiente de la Diputación de Pontevedra. El ejecutivo municipal sostiene que los periodos de pago voluntario se extienden entre septiembre y diciembre, con plazos de 63 o 64 días para cada tributo, y recuerda que el IAE no afecta a las familias, sino únicamente a empresas que superan el millón de euros de facturación, salvo exenciones legales.

La alcaldesa, Belén Cachafeiro, aseguró que «non se pode chamar privatización a unha delegación nun organismo público» y defendió que «a cidadanía ten dereito a saber con claridade cando, como e canto ten que pagar». Además, el gobierno municipal reprocha al anterior ejecutivo socialista haber modificado en dos ocasiones el calendario fiscal de 2024 y concentrado varios recibos en diciembre.

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