A Estrada se prepara para vivir el evento astronómico del siglo en O Coto de San Miguel de Castro

El próximo 12 de agosto, A Estrada se convertirá en uno de los mejores lugares de Galicia para contemplar el eclipse total de Sol, un fenómeno astronómico considerado por los especialistas como uno de los grandes acontecimientos del siglo. La excepcional alineación entre la Tierra, la Luna y el Sol no volverá a repetirse con unas condiciones similares hasta dentro de más de un siglo, motivo por el que el Concello prepara un amplio dispositivo para facilitar su observación y garantizar la seguridad de quienes acudan a disfrutar de este espectáculo natural.

El alcalde, Gonzalo Louzao, presentó este lunes el operativo acompañado por el concejal de Sanidade e Turismo, Óscar Rancaño, además de representantes de la Policía Local, Protección Civil y el GES de A Estrada. Todos ellos coordinarán un plan específico que permitirá seguir el eclipse desde el castro de San Miguel de Castro, elegido como punto oficial de observación del municipio.

La elección de este enclave responde tanto a criterios geográficos como patrimoniales. Situado sobre una de las cotas más elevadas del entorno y con una amplia panorámica sobre el valle del Ulla, ofrece un horizonte completamente despejado y unas condiciones prácticamente inmejorables para contemplar el fenómeno. Además, el Concello quiso aprovechar el valor simbólico del castro, recordando que este tipo de asentamientos fueron levantados en lugares estratégicos desde los que dominar visualmente el territorio.

Horarios del eclipse en San Miguel de Castro, A Estrada, proporcionados por el Concello. / FDV_Externas

Según explicó Louzao, en la parte más elevada del municipio podrá contemplarse un eclipse con un porcentaje de ocultación cercano al 99,99 %, prácticamente total. «Queremos que sexa un punto de referencia para desfrutar dun fenómeno único», aseguró el alcalde, quien destacó que la cita también representa una oportunidad para dar a conocer el patrimonio natural e histórico estradense.

El dispositivo comenzará a funcionar a partir de las 18.00 horas, momento en el que la Policía Local regulará los accesos al castro con la colaboración de Protección Civil. El GES permanecerá movilizado desde su base para responder ante cualquier incidencia y se habilitarán zonas específicas de aparcamiento, quedando restringido el acceso superior únicamente a vehículos que transporten personas con movilidad reducida.

El recinto contará con un aforo aproximado de mil personas, cifra que coincide con el número de gafas homologadas que el Concello distribuirá gratuitamente entre quienes no dispongan de ellas. La organización recomienda acudir con suficiente antelación para evitar aglomeraciones y facilitar el acceso al observatorio natural.

Los datos facilitados por el Ministerio de Transportes y la Subdelegación del Gobierno indican que el eclipse comenzará sobre las 19.32 horas, alcanzará su máximo alrededor de las 20.29 y finalizará a las 21.23 horas, prolongándose durante cerca de una hora y cincuenta minutos. Aunque el fenómeno podrá contemplarse desde cualquier punto despejado del municipio, el Concello concentrará la organización en San Miguel de Castro para ofrecer un espacio controlado y seguro.

San Miguel de Castro aspira a convertirse en uno de los grandes observatorios gallegos del eclipse

Louzao recordó además que la importancia del eclipse trasciende el ámbito científico. «Temos a oportunidade de situar A Estrada no mapa dun acontecemento que atraerá milleiros de persoas e queremos estar preparados para recibilas nas mellores condicións», afirmó.

Junto a la organización del evento, el Concello insistió en la necesidad de extremar las precauciones durante la observación. El concejal de Sanidade, Óscar Rancaño, médico de profesión, explicó que mirar directamente al Sol sin protección puede provocar lesiones irreversibles en la retina, muchas veces imperceptibles en el momento pero con consecuencias que aparecen horas o incluso días después.

Por ese motivo, recordó que no sirven las gafas de sol, radiografías, cristales ahumados, negativos fotográficos ni máscaras de soldador utilizadas antiguamente para este tipo de observaciones. La única protección válida son las gafas certificadas conforme a la norma ISO 12312-2:2015, disponibles en ópticas y establecimientos autorizados.

«O máis importante é preservar a saúde ocular e utilizar sempre lentes homologadas», subrayó Rancaño. El edil recomendó además no retirar las gafas durante toda la fase parcial del eclipse y prestar una atención especial a niños y adolescentes. «Os pais deben supervisar en todo momento aos máis pequenos para evitar calquera risco innecesario», añadió.

El Concello espera una importante afluencia de visitantes, favorecida por la celebración del eclipse en pleno mes de agosto y por la privilegiada situación de Galicia dentro de la franja de observación. Aunque el fenómeno será visible desde numerosos puntos de la comunidad, A Estrada aspira a consolidar San Miguel de Castro como uno de los escenarios de referencia gracias a la combinación de patrimonio, paisaje y organización.

Charla en Forcarei

El Concello de Forcarei también se suma a los preparativos del eclipse con una charla divulgativa que tendrá lugar el martes 4 de agosto, a las 20.00 horas, en la Casa Consistorial. La sesión será impartida por el óptico Francisco Coello, quien explicará los riesgos de una observación incorrecta, resolverá las dudas del público y ofrecerá recomendaciones prácticas para contemplar el eclipse con total seguridad. Gracias a la colaboración de Óptica Coello, las personas asistentes recibirán gratuitamente gafas homologadas, lo que les permitirá acudir al 12 de agosto con todas las garantías para disfrutar de uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de las últimas generaciones.