Deza registra su récord histórico de afiliación a la Seguridad Social con 15.690 personas en junio

Deza cerró junio con 15.690 personas afiliadas a la Seguridad Social, la cifra más elevada de la serie disponible desde abril de 2011. La comarca superó en 31 trabajadores el anterior máximo, registrado apenas un mes antes, y contabilizó 216 afiliados más que en junio de 2025, lo que representa un crecimiento interanual del 1,4%.

El avance estuvo encabezado por Lalín, que alcanzó también su récord histórico y rebasó por primera vez la barrera de los 8.000 afiliados. Terminó junio con 8.039, esto es, 43 más que en mayo y 133 más que un año antes. Por sí solo aportó más del 60% del incremento interanual de toda la comarca.

Silleda contabilizó 3.766 afiliados. Aunque perdió nueve respecto a mayo, ganó 43 en un año y se quedó a solo nueve de su máximo histórico, los 3.775 alcanzados precisamente el mes anterior.

Vila de Cruces terminó el mes con 1.845, después de perder 19 respecto a mayo, aunque todavía conserva nueve más que un año antes. Rodeiro registró 894 afiliados, seis más que en mayo y cuatro más en términos interanuales. Agolada llegó a 767 trabajadores, con nueve más en el mes y 32 en comparación con junio de 2025. Dozón sumó uno en el mes, hasta los 379, pero es el único municipio dezano que retrocede respecto a junio de 2025, con cinco afiliados menos.

El récord comarcal se produce después de una evolución desigual. Deza comenzó la serie en abril de 2011 con 15.234 afiliados, pero la crisis económica redujo el empleo hasta los 13.633 contabilizados en marzo de 2014. Desde aquel punto bajo, la comarca recuperó 2.057 trabajadores, un 15,1%, y supera ya en 456 el nivel inicial.

Los extranjeros sostienen el crecimiento

La población extranjera explica completamente el avance interanual. Deza contaba al cierre de junio con 1.300 afiliados extranjeros, 279 más que doce meses antes, un incremento del 27,3%. En cambio, los afiliados de nacionalidad española bajaron en 63, hasta los 14.390.

Los trabajadores extranjeros representan ya el 8,3% de la afiliación dezana. Lalín concentra 735, tras sumar 167 en un año, mientras que Silleda alcanza los 345, con 50 más. Vila de Cruces tiene 92; Rodeiro, 68; Agolada, 45, y Dozón, 15. La afiliación extranjera aumentó en los seis municipios.

Los servicios aportan casi todo el avance sectorial

El aumento registrado durante la primera mitad del año se concentra fundamentalmente en los servicios. La estadística por actividades se expresa en afiliaciones medias, no en personas, por lo que su total puede ser superior: un mismo trabajador puede mantener más de un alta.

Deza alcanzó en junio una media de 16.436 afiliaciones, 478 más que en enero. Los servicios aportaron 462 de ese incremento y llegaron a 9.834. La construcción ganó 24, hasta 1.452, y la agricultura y la pesca sumaron 11, con 2.424. La industria fue el único gran sector que retrocedió desde enero, al perder 20 afiliaciones y quedarse en 2.599.

En términos porcentuales, los servicios reúnen el 59,7% de las afiliaciones de la comarca; la industria, el 15,9%; la agricultura y la pesca, el 14,6%, y la construcción, el 8,9%. La suma no llega al 100 % porque existen altas para las que no consta el sector de actividad.

La estructura económica presenta diferencias importantes entre municipios. La agricultura alcanza el 40,5% de las afiliaciones en Rodeiro y el 39,6% en Dozón, mientras que baja al 10,7% en Lalín. Los servicios representan el 62,5% en Silleda, el 61,4% en Lalín y el 61% en Vila de Cruces. El peso industrial es mayor en Vila de Cruces, con un 17,3%, y Lalín, con un 17,1%.

Lalín concentró también la mayor parte del crecimiento sectorial desde enero. El municipio ganó 258 afiliaciones medias, de las que 256 correspondieron a los servicios. Silleda incorporó otras 100, con 92 en actividades terciarias, mientras que Vila de Cruces sumó 58; Rodeiro, 29; Agolada, 27, y Dozón, ocho.

Tabeirós-Montes, a siete de su récord

A Estrada y Forcarei reunieron en junio 9.139 afiliados, 88 más que un año antes, pero siete menos que en mayo, cuando Tabeirós-Montes alcanzó su máximo de 9.146.

Para elaborar la serie se sumaron exclusivamente A Estrada y Forcarei en todos los meses. El agregado histórico publicado para Tabeirós-Terra de Montes incluía anteriormente Cerdedo, que dejó de formar parte de la comarca tras su fusión con Cotobade y su incorporación al área de Pontevedra.

A Estrada igualó su máximo histórico con 8.053 afiliados, la misma cantidad que en mayo, y ganó 110 en un año. Forcarei bajó hasta los 1.086, siete menos que el mes anterior y 22 menos que en junio de 2025.

La comarca contabilizó además 350 afiliados extranjeros, 60 más que un año antes, lo que supone un incremento del 20,7%. Representan el 3,8% del total. A Estrada concentró 317, tras sumar 57 en doce meses, mientras que Forcarei alcanzó los 33, tres más.

Los afiliados españoles aumentaron en 28, hasta 8.789. Por tanto, los trabajadores extranjeros aportaron más de dos tercios del crecimiento interanual de Tabeirós-Montes. Respecto a mayo, la afiliación extranjera subió en 18 personas, aunque el descenso de 25 españoles dejó el balance mensual total en siete afiliados menos.

La suma de las dos comarcas alcanzó 24.829 afiliados, también el mayor resultado de toda la serie. Son 24 más que en mayo y 304 más que un año antes.

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En las afiliaciones medias por actividad, Tabeirós-Montes alcanzó en junio las 9.560, 315 más que en enero. Los servicios sumaron 279, hasta 6.488; la industria ganó 25, hasta 1.562, y la agricultura incorporó 12, hasta 492. La construcción perdió siete y se quedó en 905. Los servicios tienen un peso del 67,6%, claramente superior al de Deza.