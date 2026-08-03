Arte y ciencia contra el fuego

Agolada se convirtió este domingo en el epicentro de la reflexión y la concienciación ambiental con la celebración de la jornada Vida Contralume, una iniciativa organizada por la Plataforma Ulloa Viva. El evento, concebido tras el incendio sufrido en la zona el año pasado, tuvo como objetivo implicar a vecinos de todas las edades a través de una completa programación que aunó arte, ciencia, proyecciones y gastronomía.

Una de las propuestas con mayor carga simbólica de la jornada tuvo lugar en As Cabaleirizas, donde se desarrolló el taller de dibujo al natural Trazos de Borralla, impartido por el ilustrador Ángel Ayude y acompañado por la música en directo de Rico-Vidal.

La singularidad de esta actividad residió en sus materiales. «En el taller de pintura se trabaja con las cenizas del incendio del año pasado, con carbón y ceniza recogida en O Sexo. Todo está relacionado con los incendios», destacaba Belén Buján, miembro de la plataforma organizadora.

En total, el taller de pintura contó con 15 participantes, mientras que el espacio infantil Máns á terra: bombas de sementes e sementeiras, impartido por la educadora ambiental de Adega Itziar Díaz, reunió a 8 niños y niñas. Desde la organización se puso en valor la gran acogida intergeneracional de la iniciativa. «Para nosotros es importante llegar a todas las generaciones. Siempre tenemos la parte de los niños, que al final son el futuro, y tocamos todos los grupos poblacionales. En el taller de pintura hay gente de 75 años y de 10», subrayó Buján, sobre esta experiencia que se completó con un acompañamiento musical de viola y guitarra para hacerla totalmente inmersiva.

Los más pequeños realizaron un taller de semillas y semilleros. / Bernabé / Amanda Castro

La programación continuó en el Auditorio municipal con la proyección gratuita del documental Ladrones de fuego, del director Francisco Vaquero. Tras el visionado, los asistentes pudieron disfrutar, en el mismo espacio, de una mesa de diálogo moderada por Tere Castiñeira.

En el debate participaron figuras del ámbito científico, periodístico y social como el fotógrafo Brais Lorenzo, quien además expuso su muestra fotográfica Terra Queimada, el director del documental previamente visionado, Francisco Vaquero, el biólogo Iván Orois, la pastora Hael Docampo, el investigador del CSIC Serafín González y el ingeniero de montes Diego Val.

«Buscamos crear una forma de aprender de una manera divertida, pasándoselo bien y disfrutando, pero siempre concienciando y con la ciencia detrás. Para nosotros es importante que en las mesas divulgativas haya un bagaje profesional importante, divulgativo, pero con un sello de calidad», incidió la representante de Ulloa Viva sobre el rigor con el que se diseñaron los contenidos.

Vida Contralume no es un evento aislado. Tal y como recordó Buján, esta cita se suma a otras ferias y jornadas organizadas con anterioridad con el objetivo de dinamizar la zona y poner el foco en cuestiones de calado social. «Somos un grupo de vecinos que desde hace dos años hacemos jornadas para concienciar a la gente. Hemos hecho ferias como Fiando Vida o Ferradas de Vida, que eran sobre moda sostenible y con pequeños productores de toda Galicia».

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La jornada concluyó con un mercado de vinagres de Ribeiro, un servicio de cena a cargo de Estudio Gastronómico Mojar y con la actuación musical del dúo coruñés Escuchando Elefantes, que presentó su primer sencillo original en gallego, Arder.