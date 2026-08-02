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Festival de Lorient

Tequexetéldere estrenó escenario en Lorient

La agrupación estradense debutó en la tarde del sábado ante el público y por la noche en el estadio

Tequexetéldere, durante su primera actuación en el Festival Intercéltico de Lorient.

Tequexetéldere, durante su primera actuación en el Festival Intercéltico de Lorient. / FDV_Externas

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Fran Campos

A Estrada

La agrupación estradense Tequexetéldere vivió este sábado una jornada histórica con su primera actuación en el Festival Intercéltico de Lorient, donde representa este año a Galicia. El colectivo estradense debutó ante el público del certamen con una exhibición de música y baile tradicional, iniciando así una intensa semana de actuaciones en uno de los festivales de cultura celta más importantes de Europa.

Tras el estreno de la tarde, Tequexetéldere completó la jornada participando en el espectáculo del Stade du Moustoir, uno de los actos centrales del Festival Intercéltico de Lorient. La agrupación estradense compartió escenario con formaciones de otras naciones celtas en un recinto que congregó a miles de espectadores.

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