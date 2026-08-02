Soutelo de Montes prepara tres días de fiesta patronal

Soutelo de Montes ultima los preparativos para celebrar, del 15 al 17 de agosto, sus fiestas patronales en honor a San Roque con un programa pensado para todas las edades. La organización destaca el esfuerzo realizado en apenas 45 días gracias a la implicación de vecinos, negocios y emigrantes, que han contribuido con donativos para hacer posible la celebración y mantener viva una de las citas más esperadas del verano.

El 15 de agosto abrirá el programa la Banda Carallo, integrada por vecinos de Forcarei, con una actuación en la carballeira de la localidad. A continuación se celebrará la tradicional churrascada popular y la jornada concluirá con una sesión musical a cargo de DJ Chito.

El 16 de agosto habrá pasacalles y actuación de Abrentes de Cerdedo, además de la misa solemne. Los más pequeños disfrutarán de una fiesta acuática con hinchables y espuma, mientras que la noche estará amenizada por la banda 7 Motivos y DJ Skandall.

Las fiestas concluirán el 17 de agosto con un nuevo pasacalles, animación infantil y la disputa del II Concurso de Chave Memorial Tino Viéitez, junto al estreno del torneo de petanca. El cierre musical correrá a cargo de la orquesta 3.Com. Creo que este último día también reforzará el carácter participativo de unas celebraciones impulsadas por toda la parroquia.