Silleda formaliza la venta de dos parcelas de Área 33 por 191.925 euros

El Concello de Silleda formalizó ante notario la venta de dos parcelas municipales del polígono Área 33 por un importe conjunto de 191.925,48 euros, IVA incluido. La firma de las escrituras pone fin al procedimiento de subasta pública impulsado para dar uso a suelo industrial que permanecía sin aprovechamiento.

Coesco Deza S.L.U. adquirió por 73.508,83 euros un terreno de 991 metros cuadrados, mientras que Fariña Maquinaria S.L. se hizo con una parcela de 1.551,51 metros cuadrados por 118.416,65 euros. Ambas propuestas mejoraron los precios de salida establecidos en la licitación.

Una de las superficies vendidas surgió de la modificación puntual número 1 del Plan Xeral, aprobada este año para reorganizar los espacios industriales y las zonas verdes de Área 33, resolver antiguos problemas de lindes y generar una nueva parcela edificable. La segunda procedía de la cesión realizada al Concello durante el desarrollo de la nueva fase del parque empresarial.

La alcaldesa y responsable de Urbanismo, Paula Fernández Pena, destacó que la operación permite transformar patrimonio municipal sin uso en suelo destinado a nuevas iniciativas empresariales. La regidora defendió que la actuación contribuirá a atraer inversión, actividad económica y empleo al municipio.

Los casi 192.000 euros obtenidos no serán de libre disposición. Al proceder de bienes integrados en el Patrimonio Municipal del Suelo, deberán dedicarse a las finalidades previstas legalmente, entre ellas la adquisición y preparación de nuevos terrenos, actuaciones urbanísticas o políticas públicas de vivienda.

Noticias relacionadas

Fernández Pena señaló que el PXOM municipal recoge proyectos de desarrollo de suelo público a los que podrán destinarse estos recursos. Con la formalización de las ventas, el Concello da por concluido el expediente y las dos parcelas podrán albergar nuevos proyectos empresariales en Área 33.