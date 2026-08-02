Convivencia
La frontera entre A Estrada y Forcarei se vistió de fiesta
Cabanelas y Meavía viven un sábado marcado por patrimonio, convivencia y música
La frontera municipal entre A Estrada y Forcarei desapareció durante unas horas para dar paso a una jornada festiva con sabor compartido. Cabanelas, en la parroquia estradense de Liripio, y Meavía, en el municipio de Forcarei, celebraron este sábado dos citas que, pese a sus diferencias, compartieron un mismo hilo conductor: la defensa de las tradiciones y la convivencia vecinal.
En Cabanelas, la fiesta en honor a Santa Lucía y Santo Domingo tuvo este año un marcado carácter patrimonial con la inauguración del cruceiro restaurado por iniciativa de los vecinos. El pregón de Xosé Luna rindió homenaje al paisaje, la historia y la memoria del lugar, antes de la misa solemne y la sesión vermú amenizada por la Banda de Música Cultural da Estrada. La tradicional rosquillera completó una estampa de las de siempre.
A escasos kilómetros, la Carballeira de San Amaro acogió la Festa da Convivencia de Meavía, que estrenó como principal novedad el Gran Desafío San Amaro, una carrera de obstáculos (OCR) para poner a prueba la habilidad y la resistencia de los participantes. La programación incluía juegos populares, misa, comida de confraternidad y campeonatos de llave, truco, ran, futbolín y fútbol 3x3, en una jornada concebida para disfrutar en familia y entre vecinos.
Dos pueblos separados por un límite administrativo, pero unidos por el ambiente festivo, la hospitalidad y el orgullo de mantener vivas sus raíces.
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