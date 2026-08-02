Celebración
Pedre encara su fiesta principal
El pasacalles, los actos religiosos y la verbena centrarán la celebración del lunes
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Cerdedo Cotobade
Las fiestas de San Esteban y del Santísimo de Pedre afrontan este lunes su jornada principal tras el arranque festivo del sábado, que reunió a los más pequeños con una piñata y una merienda antes de una sesión musical con DJ.
La programación continuará con un pasacalles de los gaiteiros Afoutes do Cañón de Pau, seguido de la misa en honor a San Esteban y de la solemne dedicada al Santísimo. La jornada concluirá con una gran verbena amenizada por el trío Tic Tac y la discoteca móvil Dolce Vita. Las celebraciones están organizadas por la comisión de fiestas con la colaboración del Concello de Cerdedo Cotobade, la Diputación de Pontevedra y numerosos vecinos y entidades colaboradoras.
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