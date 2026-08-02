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O Gran Guateque llega este domingo a Lalín

Público asistente a la pasada edición de O Gran Guateque en la Praza da Igrexa de Lalín.

Público asistente a la pasada edición de O Gran Guateque en la Praza da Igrexa de Lalín. / Cedida

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Redacción

Lalín

La Praza da Igrexa de Lalín acoge este domingo la tercera edición de O Gran Guateque. Un evento musical que rememora los éxitos de los años 70 y 80. Comenzará a las 21.30 horas y contará con las actuaciones de La Orquesta Mondragón y de Paco Pastor, líder de Fórmula V.

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