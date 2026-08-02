Pintura
Nuevas obras de Manuel González para Regatos
El artista estradense entrega una colección inspirada en la pintura de Sorolla
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A Estrada
El pintor estradense Manuel González Vigo acaba de incorporar una nueva colección de cuadros al Restaurante Regatos, donde sus obras pasarán a formar parte de la decoración del establecimiento. Inspiradas en la pintura de Joaquín Sorolla, las creaciones reflejan el dominio de la luz y el color característicos del artista valenciano. González Vigo, creador autodidacta con una larga trayectoria expositiva dentro y fuera de Galicia, es uno de los pintores más conocidos y apreciados de A Estrada.
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