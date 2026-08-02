Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo: crisis migratoria CeutaConcierto ChayanneUber VigoCesta compraDerribo torres As PontesIndra blindados GaliciaDeuda Celta
instagramlinkedin

Pintura

Nuevas obras de Manuel González para Regatos

El artista estradense entrega una colección inspirada en la pintura de Sorolla

Manuel González Vigo entrega una de sus obras al Restaurante Regatos.

Manuel González Vigo entrega una de sus obras al Restaurante Regatos. / FDV_Externas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Fran Campos

A Estrada

El pintor estradense Manuel González Vigo acaba de incorporar una nueva colección de cuadros al Restaurante Regatos, donde sus obras pasarán a formar parte de la decoración del establecimiento. Inspiradas en la pintura de Joaquín Sorolla, las creaciones reflejan el dominio de la luz y el color característicos del artista valenciano. González Vigo, creador autodidacta con una larga trayectoria expositiva dentro y fuera de Galicia, es uno de los pintores más conocidos y apreciados de A Estrada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents