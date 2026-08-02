Prevención de incendios
Lalín incorpora el lunes a nueve operarios del Rural Activo
El equipo reforzará durante nueve meses las tareas de limpieza preventiva en caminos, franjas secundarias y zonas rurales incluidas en la normativa contra incendios
El Concello de Lalín incorporará este lunes, 3 de agosto, a los nueve trabajadores del programa Rural Activo 2026, una iniciativa destinada a reforzar las labores de limpieza preventiva en el medio rural. Las concejalas de Medio Ambiente, Raquel Lorenzo, y de Empleo, Beatriz Canda, ofrecieron una recepción de bienvenida al equipo antes del comienzo de los trabajos.
El dispositivo estará formado por un coordinador, dos capataces/conductores de maquinaria forestal y seis peones forestales. Durante los próximos nueve meses desarrollarán actuaciones de mantenimiento y prevención en distintos puntos del rural lalinense, con especial atención a caminos, franjas secundarias y áreas recogidas en la Lei de prevención e defensa contra os incendios forestais.
Los trabajos se realizarán con maquinaria pesada forestal municipal, como tractores, retroexcavadoras, motoniveladoras y otros equipos, además de maquinaria manual, como desbrozadoras, para intervenir tanto en zonas amplias como en puntos de difícil acceso.
Rural Activo 2026 se desarrolla al amparo de una subvención de la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, para el fomento del medio rural, por un importe de 156.751,79 euros.
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