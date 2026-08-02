Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo: crisis migratoria CeutaConcierto ChayanneUber VigoCesta compraDerribo torres As PontesIndra blindados GaliciaDeuda Celta
instagramlinkedin

Prevención de incendios

Lalín incorpora el lunes a nueve operarios del Rural Activo

El equipo reforzará durante nueve meses las tareas de limpieza preventiva en caminos, franjas secundarias y zonas rurales incluidas en la normativa contra incendios

Lorenzo y Canda dieron la bienvenida al equipo.

Lorenzo y Canda dieron la bienvenida al equipo. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Xan Salgueiro

Xan Salgueiro

Lalín

El Concello de Lalín incorporará este lunes, 3 de agosto, a los nueve trabajadores del programa Rural Activo 2026, una iniciativa destinada a reforzar las labores de limpieza preventiva en el medio rural. Las concejalas de Medio Ambiente, Raquel Lorenzo, y de Empleo, Beatriz Canda, ofrecieron una recepción de bienvenida al equipo antes del comienzo de los trabajos.

El dispositivo estará formado por un coordinador, dos capataces/conductores de maquinaria forestal y seis peones forestales. Durante los próximos nueve meses desarrollarán actuaciones de mantenimiento y prevención en distintos puntos del rural lalinense, con especial atención a caminos, franjas secundarias y áreas recogidas en la Lei de prevención e defensa contra os incendios forestais.

Los trabajos se realizarán con maquinaria pesada forestal municipal, como tractores, retroexcavadoras, motoniveladoras y otros equipos, además de maquinaria manual, como desbrozadoras, para intervenir tanto en zonas amplias como en puntos de difícil acceso.

Noticias relacionadas

Rural Activo 2026 se desarrolla al amparo de una subvención de la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, para el fomento del medio rural, por un importe de 156.751,79 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents