Lalín incorpora el lunes a nueve operarios del Rural Activo

El Concello de Lalín incorporará este lunes, 3 de agosto, a los nueve trabajadores del programa Rural Activo 2026, una iniciativa destinada a reforzar las labores de limpieza preventiva en el medio rural. Las concejalas de Medio Ambiente, Raquel Lorenzo, y de Empleo, Beatriz Canda, ofrecieron una recepción de bienvenida al equipo antes del comienzo de los trabajos.

El dispositivo estará formado por un coordinador, dos capataces/conductores de maquinaria forestal y seis peones forestales. Durante los próximos nueve meses desarrollarán actuaciones de mantenimiento y prevención en distintos puntos del rural lalinense, con especial atención a caminos, franjas secundarias y áreas recogidas en la Lei de prevención e defensa contra os incendios forestais.

Los trabajos se realizarán con maquinaria pesada forestal municipal, como tractores, retroexcavadoras, motoniveladoras y otros equipos, además de maquinaria manual, como desbrozadoras, para intervenir tanto en zonas amplias como en puntos de difícil acceso.

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Rural Activo 2026 se desarrolla al amparo de una subvención de la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, para el fomento del medio rural, por un importe de 156.751,79 euros.