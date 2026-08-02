Lalín diseña junto al Arena un gran pulmón verde con pista de atletismo, rugby, pádel y futuras piscinas exteriores

Lalín empieza a dibujar sobre el terreno el futuro de su gran área deportiva y recreativa junto al Lalín Arena. El alcalde, José Crespo, presentó este viernes, tras el pleno, el ámbito en el que se prevé desarrollar la ampliación de las actuales instalaciones municipales, una actuación estratégica que aspira a convertir este entorno en uno de los principales espacios públicos de deporte, ocio y zonas verdes del municipio.

El proyecto se sitúa en una superficie de 4,68 hectáreas anexa al actual Lalín Arena, entre la avenida Xosé Cuiña, la avenida de Donramiro y el parque fluvial de O Regueiriño, en continuidad con las dotaciones deportivas ya existentes. Los terrenos están delimitados y cuentan ya con la definición de las distintas plataformas y cotas de nivelación, lo que permite visualizar cómo se implantarán las futuras instalaciones en una parcela marcada por un fuerte desnivel en dirección sur-norte.

Vista aérea de los terrenos, con el Lalín Arena al fondo. / Cedida

La actuación tiene como base el Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones (PEID) para la ampliación del sistema general de equipamiento SG-EQ.4, aprobado por el pleno en octubre de 2024. El ámbito corresponde a terrenos rústicos situados al oeste del casco urbano y colindantes con el polideportivo multiusos municipal. El plan ordena todo el espacio como zona dotacional pública de interés general, con tres grandes usos: equipamiento deportivo, espacios libres y zonas verdes, e infraestructuras de comunicación.

Entre las instalaciones previstas figuran una pista de atletismo con capacidad para albergar en su interior un campo de rugby o fútbol, un módulo cubierto de entrenamiento y tatami, espacios reservados para futuras piscinas exteriores o parque acuático, nuevas pistas de pádel, zonas deportivas al aire libre, áreas verdes, aparcamientos y conexiones internas. La ordenación busca integrar el nuevo complejo con el paseo del Pontiñas, la carballeira y el parque fluvial de O Regueiriño, reforzando la conexión peatonal entre el casco urbano y una nueva área de ocio y deporte.

Crespo examina un plano. / Bernabé / Amanda Castro

Plataformas horizontales escalonadas

El desnivel del terreno condiciona buena parte del diseño. La propuesta se estructura mediante plataformas horizontales escalonadas, con cotas +530, +528, +525 y +522, para adaptar las instalaciones a la topografía, reducir movimientos de tierra y minimizar el impacto paisajístico. El módulo cubierto de entrenamiento y tatami se situaría bajo la pista de atletismo como solución para resolver esa diferencia de cotas. También se prevé aprovechar el talud de la actual plataforma de aparcamiento para ubicar graderío u otras instalaciones vinculadas al recinto deportivo.

Durante la visita, el propio Crespo se mostró sorprendido por la extensión del ámbito al comprobar sobre el terreno el alcance del SUE-3 y de los aproximadamente 50.000 metros cuadrados vinculados al desarrollo de la zona. «Agora, visto o proxecto que temos e a súa dimensión, hai un desnivel no terreo importante que temos que salvar», señaló, antes de indicar que la plataforma de atletismo y rugby exigirá elevar y suavizar parte del terreno.

El alcalde defendió que la ampliación supondrá un salto cualitativo en las dotaciones municipales. «Isto vai ser o gran pulmón verde de Lalín», afirmó, incidiendo en que el futuro complejo contará con «canchas polideportivas de primeiro nivel» y con una dimensión que, a su juicio, lo situará por encima de lo esperable en un concello medio. También avanzó que habrá actuaciones complementarias, entre ellas piscinas exteriores, un pequeño parque acuático y la optimización de vestuarios, dentro de una zona que definió como «enorme» y llamada a marcar «un antes e un despois» cuando esté ejecutada.

Vista general de los terrenos, con el multiusos al fondo. / Bernabé / Amanda Castro

Accesible a pie desde el casco urbano

Uno de los argumentos centrales del gobierno es la posibilidad de acceder caminando desde el casco urbano a una gran zona deportiva y de ocio sin necesidad de utilizar el coche. Crespo vinculó esa conexión con la avenida Xosé Cuiña, a la que se refirió como la «particular Castellana» de Lalín, y defendió que el municipio puede llegar a contar en ese entorno con una de las mejores infraestructuras deportivas de Galicia cuando la actuación esté finalizada.

El plan especial prevé que las áreas de aparcamiento se dispongan con acceso desde Xosé Cuiña, reduciendo interferencias con los recorridos peatonales y con las distintas instalaciones deportivas. También reserva espacio para nuevas comunicaciones interiores y para la continuidad de las zonas verdes ya existentes al norte del ámbito, procurando mantener y proteger la carballeira y reducir el impacto visual de las obras.

Vista aérea con el Arena en primer término. / Cedida

El ámbito está formado por un parcelario catastral muy fragmentado, con 42 fincas aportadas, de las que 21 están afectadas parcialmente. Además, según explicó Crespo, existe una propuesta particular, impulsada fundamentalmente por tres familias, para desarrollar una zona próxima. Si esa iniciativa prosperase, el Concello se quedaría con el 10 % del total, lo que permitiría extender el espacio municipal hasta el río e incluso disponer de superficie al otro lado del cauce.

El regidor situó esa posible ampliación dentro de una visión de conjunto que iría desde el río Pontiñas hasta la Carballeira da Crespa y el Arena. Según sus cálculos, cuando todo el ámbito esté completado, podría alcanzar unos 250.000 metros cuadrados de espacio y ocio, lo que lo convertiría en una de las áreas de estas características más grandes de Galicia.

Ejecución por fases y búsqueda de financiación

La envergadura de la actuación obliga a plantear una ejecución por fases y con diferentes vías de financiación. El Concello la considera una de las líneas principales de la EDIL, aunque reconoce que será necesario realizar nuevas aportaciones a lo largo del proceso. En estos momentos ya están solicitadas subvenciones a la Xunta y la previsión municipal es completar el presupuesto de las siguientes fases mediante distintas líneas de ayuda y aportaciones adicionales.

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La visita a los terrenos fue cursada a toda la corporación municipal, aunque finalmente participaron los concejales del grupo de gobierno. Según indicó el alcalde, la prolongación del pleno pudo condicionar la asistencia del resto de ediles. El ejecutivo local enmarca esta presentación sobre el terreno en la voluntad de mostrar de forma directa la dimensión de un proyecto que, por superficie, equipamientos previstos y conexión con el casco urbano, está llamado a reordenar uno de los principales bordes deportivos y verdes de Lalín.