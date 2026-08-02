Julio deja pocos días de lluvia pero con episodios más intensos que en 2025

Las lluvias dieron una tregua a las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes durante el pasado mes de julio. Los registros de Meteogalicia reflejan un mes marcado por la escasez de precipitaciones, con apenas entre tres y seis jornadas de lluvia según la estación meteorológica analizada. Aunque las cantidades acumuladas variaron entre municipios, el denominador común fue un descenso en el número de días lluviosos respecto al mismo período de 2025, incluso en aquellos puntos donde el volumen total de agua fue ligeramente superior.

La estación de Dozón fue la que registró el menor número de jornadas con precipitaciones. En todo el mes solo llovió tres días, acumulándose un total de 11,6 litros por metro cuadrado. La jornada más lluviosa fue la del 11 de julio, cuando se recogieron 8,4 litros por metro cuadrado. Si se compara con el mismo mes del año pasado, el volumen total apenas experimentó variaciones, ya que en julio de 2025 se contabilizaron 12,2 litros por metro cuadrado. Sin embargo, entonces las precipitaciones se repartieron en cinco días, dos más que este año, y la máxima diaria se registró el 19 de julio, con 9,4 litros por metro cuadrado. En términos generales, Dozón mantuvo un comportamiento muy similar al del verano anterior, aunque con una mayor concentración de las lluvias en menos jornadas.

En el caso de Lalín, el balance de este julio fue incluso más húmedo que el del año anterior en cuanto al volumen de agua recogida. La estación registró 13,4 litros por metro cuadrado frente a los 10,3 de julio de 2025. No obstante, las lluvias volvieron a concentrarse en menos jornadas. Durante este año llovió cuatro días, mientras que el pasado fueron seis. Además, el episodio más intenso se produjo el 11 de julio, cuando se acumularon 13,1 litros por metro cuadrado, muy por encima de la máxima diaria del año anterior, que había sido de 7,8. De hecho, prácticamente todo el acumulado mensual se concentró en esa única jornada.

Las tormentas del segundo fin de semana del mes salvan el registro, siendo el día 11 el de más descarga

Una situación similar se observa en la estación de Mouriscade. Allí se contabilizaron cinco días de precipitaciones durante julio de 2026, con un total acumulado de 14,9 litros por metro cuadrado y una máxima diaria de 12,6 litros. Los datos también reflejan un incremento respecto a 2025, cuando se registraron 10,6 litros por metro cuadrado repartidos en cuatro jornadas y con un máximo diario de 9,4 litros. En este caso, tanto el volumen total como la intensidad de la jornada más lluviosa fueron superiores a las del ejercicio anterior, consolidando a Mouriscade como la estación de la comarca de Deza con mayor acumulado de precipitaciones durante el mes.

La estación de Forcarei fue la que más agua recogió durante el pasado mes, con un total de 23,4 litros por metro cuadrado. El episodio más destacado volvió a producirse el 11 de julio, cuando cayeron 21,2 litros por metro cuadrado, concentrando prácticamente la totalidad de las precipitaciones del mes. En total se registraron seis jornadas de lluvia, aunque únicamente una superó los diez litros por metro cuadrado, reflejando de nuevo cómo las precipitaciones estuvieron muy concentradas en un único episodio.

Pese a liderar el acumulado de precipitaciones en las comarcas, Forcarei fue también el municipio donde más se redujo la frecuencia de las lluvias respecto al año anterior. En julio de 2025 se habían registrado 27,3 litros por metro cuadrado y hasta doce días con precipitaciones, el doble que este año. La máxima diaria, además, fue muy similar a la de este ejercicio, con 21,4 litros por metro cuadrado.

En conjunto, los registros ponen de manifiesto un comportamiento desigual de las precipitaciones. Mientras Lalín y Mouriscade cerraron un julio ligeramente más húmedo que el de 2025 en cuanto al agua acumulada, Dozón y Forcarei registraron un descenso. n