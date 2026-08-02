Goza do Ulla realiza una caminata por los montes de O Sexo

La parroquia de O Sexo, en Agolada, fue el punto de encuentro para la actividad organizada por Goza do Ulla, que este sábado llevo a cabo el ‘Roteiro do Agromar’. La salida tuvo lugar a las 10.00 horas desde el campo de la fiesta y el regreso, a las 13.00, desde Mourazos y en autobús. Una iniciativa de tres horas de duración en la que se realizó un recorrido de casi 10 quilómetros por los montes que ardieron el año pasado en la parroquia.