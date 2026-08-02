Deza y Tabeirós generan 418 millones de riqueza pese a bajar en facturación

Las empresas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes analizadas por el informe Ardán Galicia 2026 alcanzaron una facturación conjunta de 1.580,7 millones de euros y generaron 417,8 millones de valor añadido bruto. La radiografía confirma el peso de ambas comarcas dentro de la economía del interior gallego, aunque también refleja una evolución desigual: aumenta el número de sociedades estudiadas y crece la riqueza empresarial, pero desciende el volumen global de ingresos respecto a la edición anterior.

El informe incluye 1.110 compañías de las dos comarcas, 81 más que en el Ardán precedente. Deza concentra la mayor parte de la actividad, con 781 empresas, 1.178,1 millones de euros de facturación y 295,8 millones de valor añadido. Tabeirós-Terra de Montes aporta otras 329 sociedades, con 402,6 millones de cifra de negocio y 121,9 millones de valor añadido.

La clasificación autonómica por riqueza empresarial mantiene a Deza en el puesto 16 de Galicia, inmediatamente después de Valdeorras y por delante de Caldas. Tabeirós-Terra de Montes mejora una posición y se sitúa en el puesto 23, ligeramente por encima de A Mariña Occidental y por delante de comarcas como Sarria, O Carballiño o Terra de Lemos. El dato permite dimensionar el papel de ambos territorios en el mapa productivo gallego, lejos de los grandes polos urbanos e industriales, pero con una presencia significativa entre las economías comarcales del interior.

Deza representa el 1,84% de las empresas de la muestra gallega, el 0,82% de la facturación y el 0,81% del valor añadido bruto. Su peso en el empleo es mayor, del 1,2%, lo que refleja el carácter intensivo en mano de obra de parte de su tejido empresarial. Tabeirós-Terra de Montes reúne el 0,78% de las sociedades analizadas en Galicia, el 0,28% de los ingresos, el 0,33% de la riqueza generada y el 0,55% del empleo.

La comparación con la edición anterior del directorio de la Zona Franca de Vigo deja una lectura llamativa. Aunque la muestra incorpora más empresas, la facturación retrocede. Deza pasa de 1.221 millones de euros a 1.178,1, con una caída de 42,9 millones. En Tabeirós-Terra de Montes el descenso es más acusado, desde 463 millones hasta 402,6, unos 60 millones menos. En conjunto, ambas comarcas facturan algo más de cien millones menos que en el informe previo. La comparación, en todo caso, debe tomarse con cautela, ya que la composición de la muestra cambia de un ejercicio a otro.

El comportamiento del valor añadido es más favorable. Deza pasa de 278 a 295,8 millones, mientras Tabeirós-Montes sube de 113 a 121,9 millones. La riqueza empresarial crece así en las dos comarcas pese al retroceso de la facturación. Entre 2023 y 2024, el valor añadido aumentó un 8,85% en Deza y un 9,6% en Tabeirós. Son avances relevantes, aunque ligeramente inferiores al agregado del 10,36% registrado por Galicia.

La lectura conjunta confirma el predominio dezano. Deza aporta el 74,5% de la facturación de ambas comarcas y algo más del 70% del valor añadido. Es decir, prácticamente tres de cada cuatro euros ingresados por las empresas de los dos territorios proceden de sociedades dezanas. Tabeirós-Terra de Montes tiene una dimensión menor, pero genera proporcionalmente más riqueza por cada euro facturado: su valor añadido equivale al 30,3% de sus ingresos, frente al 25,1% de Deza.

Reparto territorial

El reparto territorial muestra también fuertes diferencias internas. Lalín, Silleda y A Estrada concentran el mayor músculo empresarial. Lalín encabeza el ranking municipal en número de sociedades y empleo, con un tejido diversificado en industria, construcción, metal, vidrio, comercio, servicios y actividades agroalimentarias. Silleda destaca por volumen de negocio, apoyada en grandes firmas como Nutrimentos Deza (Nudesa) y Frigoríficos Bandeira, además de otras compañías relevantes como Productos Disiclin, Integraciones Silleda, Avipor Silleda o Coesco Deza. A Estrada se consolida como el gran motor laboral de su comarca, con Martínez Otero Contract como principal referencia.

Junto a estos tres polos, la actividad empresarial se extiende también por Rodeiro, Forcarei, Vila de Cruces, Agolada y Dozón. Rodeiro mantiene un perfil marcado por la actividad agroganadera e industrial vinculada al sector primario, con Conejos Gallegos y Conejos Gallegos Cogal entre sus principales referentes. Forcarei conserva peso industrial con Técnica de Carpintería en PVC, Teccarsa, como compañía destacada. Vila de Cruces aporta un volumen laboral relevante, con Industrias Guerra como principal firma, mientras Agolada y Dozón presentan magnitudes más reducidas, con Garpin Red y Facosa Equipamiento Industrial como primeras referencias empresariales.

Sectores preponderantes

La estructura económica de las dos comarcas mantiene una fuerte vinculación con la agroalimentación, la ganadería, la maquinaria, la construcción, la madera, el transporte, el comercio y los servicios. A esas actividades tradicionales se suman empresas industriales con capacidad exportadora, proyectos tecnológicos y compañías que avanzan en innovación, sostenibilidad y productividad. El resultado es una base empresarial amplia, muy apoyada en pequeñas y medianas sociedades, pero con varias firmas capaces de competir en mercados gallego, estatal e internacional.

En el contexto autonómico y provincial, las compañías de Deza y Tabeirós-Terra de Montes no alcanzan la dimensión de los grandes grupos asentados en los principales polos urbanos e industriales de Galicia, pero sí mantienen una presencia destacada dentro del interior de Pontevedra. Nudesa es la única firma de ambas comarcas situada entre las cien mayores de Galicia por facturación. Frigoríficos Bandeira y Martínez Otero Contract también figuran entre las principales compañías de la provincia, esta última especialmente por empleo.

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La fotografía que ofrece el informe Ardán Galicia 2026 es, por tanto, la de dos comarcas que pierden volumen de facturación en la comparativa interanual, pero generan más valor añadido y amplían la base de empresas analizadas. Deza conserva una posición de claro liderazgo económico y Tabeirós-Terra de Montes gana peso en el ranking gallego por riqueza empresarial. Lalín, Silleda y A Estrada actúan como principales motores, mientras el resto de municipios sostienen una red productiva que mantiene actividad, empleo y especialización en sectores clave para la economía local.