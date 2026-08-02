Buscan a un vecino de Silleda de 64 años desaparecido desde el viernes
Mide 1,68 metros de altura y tiene una complexión fuerte. En el momento de su desaparición, vestía una camisa azul celeste y un pantalón oscuro.
Se solicita la colaboración vecinal y ciudadana para dar con el paradero de José Ángel Reimondez Vázquez, un vecino de San Miguel de Castro de 64 años y residente en Silleda, que se encuentra desaparecido desde el pasado viernes, cuando abandonó la residencia de mayores en la que se encontraba. Hacía la tarde José Ángel salió de las dependencias para dar un paseo por los alrededores, autorizado por los profesionales del centro ya que no presenta ningún tipo de problema cognitivo, ni toma medicación que pueda afectar a este sistema.
Según los datos facilitados, el hombre mide 1,68 metros de altura y tiene una complexión fuerte. En el momento de su desaparición, vestía una camisa azul celeste, un pantalón y calzado oscuro.
Se ruega a cualquier persona que lo haya visto en las últimas horas, o que pueda aportar cualquier información relevante sobre sus movimientos o su posible paradero, que se ponga en contacto de inmediato con las autoridades a través de los siguientes números de teléfono de la Guarda Civil (062) y o de Emergencias (112).
Desde los servicios de emergencias y su entorno agradecen la solidaridad de la ciudadanía, así como la máxima difusión de este aviso para facilitar su pronta localización.
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