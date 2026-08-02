El BNG ve falta de previsión y Louzao defiende el proyecto

La reciente apertura del segundo tramo de la AG-59 entre Santiago y Pontevea ha reabierto el debate político sobre una infraestructura considerada estratégica para A Estrada. Mientras el BNG denuncia la falta de previsión ante las retenciones registradas en el acceso a Pontevea, el alcalde estradense, Gonzalo Louzao, defiende que la autovía debe analizarse como un proyecto aún en ejecución y llamado a transformar las comunicaciones del municipio.

Críticas por las retenciones

El candidato del BNG a la Alcaldía, Marcos Borrageros, sostiene que los atascos registrados tras la apertura del nuevo tramo demuestran que no se planificaron adecuadamente los accesos ni el incremento de tráfico que iba a generar la puesta en servicio de la infraestructura. El nacionalista recuerda que su formación ya había advertido en mayo de 2023 que la salida de Pontevea podía convertirse en un "embudo" y considera que las retenciones anulan el ahorro de tiempo anunciado con la nueva vía.

Desde el BNG también critican que la inauguración se realizase sin un estudio suficiente de movilidad y advierten de que la situación podría agravarse con la vuelta a la actividad laboral y escolar en septiembre. Por ello, reclaman actuaciones urgentes para mejorar la fluidez y la seguridad viaria, insistiendo en que las infraestructuras deben planificarse como una red integrada y no como actuaciones aisladas.

La defensa del proyecto

Frente a estas críticas, Gonzalo Louzao sostiene que el nuevo tramo debe interpretarse como un paso más dentro de una actuación de mayor alcance. El alcalde recuerda que la AG-59 "non se detén en Pontevea", sino que las obras continúan avanzando hacia A Estrada, por lo que considera prematuro valorar el resultado final de una infraestructura todavía en construcción.

Louzao reconoce que el ahorro actual de tiempo es reducido, pero entiende que representa un avance importante para quienes realizan el trayecto a diario y, sobre todo, para el futuro de la conexión con Santiago. A su juicio, cuando la autovía llegue hasta O Rollo permitirá situar la capital compostelana a apenas diez minutos del municipio y favorecerá la llegada de nuevas empresas y población. "O máis importante desta autovía non é a distancia que acurta, senón todas as oportunidades que achega", defiende el regidor, convencido de que la AG-59 será una herramienta clave para el desarrollo económico y demográfico de A Estrada.