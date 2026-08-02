Vila de Cruces
El Bloque exige una conservación digna del centro de salud
Cree insuficiente el nuevo cambiador de bebés, que atribuye al oportunismo político del alcalde
El BNG de Vila de Cruces considera que la instalación de un cambiador para bebés en el servicio de Pediatría, anunciada pocas horas antes del pleno en el que los nacionalistas portaban más de 600 firmas reclamando mejoras para el centro de salud, evidencia «o oportunismo político do alcalde, Luis Taboada».
Para el portavoz, Álex Fiúza, «resulta significativo que o Concello correse a instalar un cambiador cando viu que a presión social das familias usuarias e o traballo desenvuelto polo BNG estaban poñendo o foco nas carencias do centro de saúde». Los nacionalistas recuerdan que esta es una reivindicación que llevan años defendiendo.
Con todo, desde el Bloque consideran que lo más preocupante es que, «mentras o goberno municipal busca unha fotografía para anunciar unha actuación puntual, continúa sen prestar atención a cuestión tan básicas como o mantemento e a conservación dun edificio sanitario».
Al final del pleno, Álex Fiúza y la concejala Carlota Salgado se acercaron al centro de salud para comprobar la instalación del cambiador y denunciar el estado en el que se encuentran algunas dependencias. Allí pudieron comprobar que las ventanas de la consulta de Pediatría continúan con espuma de la decoración de Navidad, colocada hace más de siete meses y con un evidente estado de suciedad, por lo que ellos mismos decidieron retirarla y limpiar la zona.
«É unha imaxe que fala por si soa. Nun centro de saúde non abonda con colocar un cambiador para facer unha nota de prensa. O primeiro é garantir unhas instalacións limpas coidadas e dignas para as crianzas, as familias, os profesionais e o conxunto da veciñanza», señalan desde el BNG.
Los nacionalistas dejan claro que esta denuncia no va dirigida contra el personal de limpieza ni contra los profesionales del centro de salud. Sin embargo, consideran que la responsabilidad de que un edificio sanitario cuente con un mantenimiento adecuado y con unas condiciones dignas corresponde a las administraciones públicas, y en este caso, señalan tanto al gobierno municipal como al Sergas.
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